  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Oteldeki izinsiz eğlenceye 163 bin lira ceza
Yerel

Oteldeki izinsiz eğlenceye 163 bin lira ceza

Bartın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde otelde izinsiz eğlence düzenleyen 28 kişi ve otel işletmecisine 163 bin lira para cezası kesildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-29 13:41:00 -
Oteldeki izinsiz eğlenceye 163 bin lira ceza

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, İnkumu'nda gerçekleşen denetimlerde bölgede faaliyet gösteren otelde izinsiz eğlence düzenlendiği belirlendi.

Ekiplerce, eğlenceye katılan 28 kişiye sosyal mesafe ve maske kuralına uymadıkları, aralarındaki 14 kişiye de ayrıca kapalı alanda sigara içtikleri gerekçesiyle toplam 116 bin lira idari para cezası kesildi.

Maske ve mesafe kuralına dikkat edilmemesi, kapalı alanda sigara içilmesine müsaade edilmesi, canlı müzik yayını yapılması ve 7 kişinin otele giriş kaydının olmaması nedeniyle işletmeciye de 47 bin lira ceza uygulandı.

Öte yandan, denetim sırasında ekiplere mukavemet gösterdiği için gözaltına alınan organizatör B.Ü. hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP zihniyeti isyan ettirdi! 'Ya yeter sizin partinizde genetik mi bu?'
Gündem

CHP zihniyeti isyan ettirdi! 'Ya yeter sizin partinizde genetik mi bu?'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öğretmenler hakkında yaptığı skandal açıklamaya Mustafa Kul sahip çıkınca Gazeteci-Yazar Dr. Tacedd..
İsmi açıklanmadı! 'Karar, suikastten önce verildi' iddiası!
Dünya

İsmi açıklanmadı! 'Karar, suikastten önce verildi' iddiası!

ABD, ABD'nin Nimitz uçak gemisini ve diğer savaş gemilerini Irak ve Afganistan'dan askerlerin geri çekilmesini desteklemek için Basra Körfez..
BDP dağa kaçırdı, o teslim oldu! Kadın terörist, yaşadığı istismar ve daha bir çok skandalı anlattı
Gündem

BDP dağa kaçırdı, o teslim oldu! Kadın terörist, yaşadığı istismar ve daha bir çok skandalı anlattı

Bundan 7 yıl önce BDP tarafından kandırılarak dağa kaçırılan Zozan kod adlı kadın terörist, PKK elebaşlarından Duran Kalkan'ın kendisine tec..
Satılık 2012 model Opel Corsa
Satılık 2012 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay