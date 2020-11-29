Oteldeki izinsiz eğlenceye 163 bin lira ceza

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, İnkumu'nda gerçekleşen denetimlerde bölgede faaliyet gösteren otelde izinsiz eğlence düzenlendiği belirlendi.

Ekiplerce, eğlenceye katılan 28 kişiye sosyal mesafe ve maske kuralına uymadıkları, aralarındaki 14 kişiye de ayrıca kapalı alanda sigara içtikleri gerekçesiyle toplam 116 bin lira idari para cezası kesildi.

Maske ve mesafe kuralına dikkat edilmemesi, kapalı alanda sigara içilmesine müsaade edilmesi, canlı müzik yayını yapılması ve 7 kişinin otele giriş kaydının olmaması nedeniyle işletmeciye de 47 bin lira ceza uygulandı.

Öte yandan, denetim sırasında ekiplere mukavemet gösterdiği için gözaltına alınan organizatör B.Ü. hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.