0553 313 94 23

Otelde yangın... Turistler kendilerini dışarı attı

Bağcılar’da bulunan bir otelin odasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, otelde bulunan yerli ve yabancı 80 turist panikle kendilerini dışarı attı. 

09 Mart 2019 Cumartesi 06:51
Otelde yangın... Turistler kendilerini dışarı attı

Yangın, saat 04:30 sıralarında Bağcılar Mahmutbey Mahallesi Peyami Safa Caddesi üzerinde bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otelin 16. Katında bulunan bir odada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın esnasında otelde bulunan yerli ve yabancı yaklaşık 80 turist panikle kendilerini dışarı attı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangının çıktığı katlarda inceleme yaparken yangının olduğu katta yoğun oluştu. İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın kısa sürede söndürüldü. Dumandan etkilenen kişiler ise ambulanslara alınarak ilk tedavileri yapıldı. 

İtfaiye ekipleri yangının çıktığı katta duman tahliyesi yaptıktan sonra yangın tamamen söndürülürken, otelde kalan yerli ve yabancı turistlerin yaşadığı kısa süreli panik sona erdi. 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 06:06
  1. istanbul
  2. bağcılar
  3. otel
  4. yangın

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    YSK kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
    1. YSK kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
    2. Çığırtkanlıklar işe yaramadı! 1 milyon..
    3. AK Parti yakın markaja aldı! Erdoğan..
    4. 17 yaşındaki gencin sır ölümü
    5. Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na 'Kalpaklı'..
    6. Ankara polisi 'Mayalılar'ın son..
    7. Büyük bir gürültüyle düştü! Yol..
    8. Trump'a bir şok daha... İstifa..
    9. Pentagon'dan skandal açıklama: Türkiye..
    10. Bakan Soylu: Kendilerine truva atları..
    11. Otelde yangın... Turistler kendilerini..
    12. Başkent’te hırsızlık çetesinin son..
    13. Bağcılar’da otelde yangın paniği
    14. Kediye çarpmamak için direksiyonu..
    15. Bakırköy’de kırmızı ışıkta geçen..
    16. Otomobil park halindeki kamyonete..
    17. Ziya Gökalp'e göre kadın kıyafeti:..
    18. Fenerbahçe'ye yıldız futbolcusundan..
    19. Beşiktaş'tan Volkan Babacan bombası!
    20. Sivasspor Teknik Direktörü Hakan..
    21. Tirebolu-Gümüşhane karayolu heyelan..
    22. Seçim sonucu şaşırttı! Keçi belediye..
    23. Sivasspor Malatya'yı rahat geçti!
    24. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    25. Suudilere büyük şok! Dev yatırımı..
    26. ABD Hava Kuvvetleri Genel Sekreteri..
    27. MHP'den kalpaklı Bahçeli paylaşımı
    28. TBMM Başkanı Şentop’tan ’dolar’..
    29. Ankara'da provokasyon! DSP seçim..
    30. Cezayir'de Buteflika karşıtı gösteride..
    Gizli proje ortaya çıktı... Ve test edildi
    Gizli proje ortaya çıktı... Ve test edildi
    Alper Taş'tan Saadet'e 'Çağlar Cilara' tepkisi: Çocuğun ekmeğiyle oynadınız!
    Alper Taş'tan Saadet'e 'Çağlar Cilara' tepkisi: Çocuğun ekmeğiyle oynadınız!
    Türkiye neden S-400 satın alıyor? İşte 10 soruda tüm merak edilenler
    Türkiye neden S-400 satın alıyor? İşte 10 soruda tüm merak edilenler
    İngilizler Başkan Erdoğan'a akıl vermeye kalktı!
    İngilizler Başkan Erdoğan'a akıl vermeye kalktı!
    Hulusi Akar yeni askerlik sistemini açıkladı
    Hulusi Akar yeni askerlik sistemini açıkladı

    Günün Karikatürü

    9 Mart 2019
    Adliyenin UYAP faresi CHP'li belediye personeli çıktı
    Adliyenin UYAP faresi CHP'li belediye personeli çıktı
    Bölgede kriz çıkaracak gelişme! Rus casus yakalandı
    Bölgede kriz çıkaracak gelişme! Rus casus yakalandı