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Gündem Otelde yangın paniği
Gündem

Otelde yangın paniği

Yeniakit Publisher
2023-09-05 15:37:00 -
Otelde yangın paniği

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bulunan bir otelin yemekhanesinde çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Yangın, Merkezefendi ilçesine bağlı Saraylar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan bir otelde meydan geldi.

Edinilen bilgiye göre; otelin yemek hanesinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangının yemek saatinde olması korku ve paniğe yol açtı.

Otelde bulunanların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik ve doğalgaz önlemlerinin alınmasının ardından itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yoğun çalışmaları sonucu yangın, çok büyümeden kısa sürede kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam eden yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

 
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