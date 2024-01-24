Otelcilik devi şirketi iflas etti: İflasların ardı arkası kesilmiyor... Tanınan markalardan biriydi!

Bursa Mudanya'da faaliyet gösteren Diringle Otel Turizm Limited Şirketi ve Nilüfer'de asansör üreten Boiz Makine Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi iflas etti.

2 firmanın konkordato taleplerinin reddedildiği belirtildi.

Bursahakimiyet'te yer alan habere göre, Bursa’da otel ve asansör sektöründe faaliyet gösteren iki büyük firma konkordato istedi ancak mahkeme reddetti.

Diringle Otel Turizm Limited Şirketi Mudanya’da, Boiz Makine Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi ise Nilüfer’de hizmet veriyordu. İki firma da borç batağına düştüğü için iflas etti.

ÖNE ÇIKAN VİDEO