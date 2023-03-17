Otel görevlisi emekçiye küfrederken sesleri çıkmıyordu! Muharrem İnce; Özgür Demirtaş, İsmail Sayman,Nevşin Mengü ve Fatih Portakal ile kavga etti

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, geride bıraktığımız dönemlerde bir otel görevlisini arayıp ağız dolusu küfürler edip hareketler yağdırmıştı.

Rezillik karşısında o dönem ses çıkarmayanlar, bugün Muharrem İnce ile kavga etti.

Dün görmezden geldiler, bugün kavga ettiler

Muharrem İnce, Nevşin Mengü ve Fatih Portakal'la kavga etti. Bununla da yetinmeyen İnce, Özgür Demirtaş'ı azarladı, İsmail Saymaz'a da küstü.

Kendisine yönelik en ufak eleştiriye tahammül edemeyen İnce, konunun muhataplarına fırça atıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti hükümetinin azılı düşmanlarından olan Fatih Portakal'ın bile "Şimdi muhalefetteken böyle, acaba başa geldiğinde neler yapar" sözleriyle tepki gösterdiği Muharrem İnce'nin hedefindeki son isim muhalif Özgür Demirtaş oldu.

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Özgür Demirtaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Fatih Portakal'ın Muharrem İnce ile ilgili videosunu alıntılayıp, "Muharrem İnce bana da mesaj attı. Siyasetten anlamadığımı söyledi. Nevşin Mengi ve Fatih Portakal’ı da aramış anladığım kadarı ile..." dedi.

Fatih Portakal kendi Youtube yayınında Muharrem İnce ile ilgili şunları söylemişti:

"Muharrem İnce mesaj atmış, 'Kırıldım, bir daha sana çıkmayacağım' falan diyor. Bana işimi öğretmeye çalışıyor. Ben sana işini öğretiyor muyum? Herkes kendi işini yapsın!

Dün Nevşin’i de aramış, böyle bir iki cümle söylemiş Nevşin gereken cevabı vermiş. Böyle bir siyasetçinin olmaması gerekiyor. İnce gibi bir insanın bizi yönettiğini düşünün.

Şimdi muhalefetteyken böyle! Acaba iktidara gelse ne olacak? İktidara geldiğinde demokrat bir yönetici olabilecek mi?"

"Muharrem İnce bana da küstü"

CHP'nin yayın organı Halk TV'nin elemanlarından İsmail Saymaz, "Muharrem İnce bana da küstü. Fakat neden küstü, hangi aşamada küstü, onu anlayamadım. Arıyorum, açmıyor. Bir siyasetçinin, hele hele Cumhurbaşkanı adayının gazeteciye küsmesi çok tuhaf." ifadelerini kullandı.