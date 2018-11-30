Otel dolulukları da fiyatlar da yükseldi

Türkiye Otelciler Birliği'nden (TÜROB) yapılan açıklamaya göre, Türk turizminin en önemli sacayaklarından konaklama sektöründe hem doluluklar hem de fiyatlardaki gelir artışı sevindiriyor.

Dünya çapında veri ve analiz şirketi STR'nin TÜROB için hazırladığı "Ekim 2018 Ülke Performans Raporu" açıklandı.

Rapora göre, Türkiye'nin Ekim 2018 otel dolulukları, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 7,7 artarak yüzde 69,4 olarak kaydedildi. Geçen yılın aynı ayında bu oran yüzde 64,5 olmuştu. Avrupa ülkeleri arasında en yüksek artış oranına Türkiye ulaştı.

Average Daily Rate (ADR) olarak adlandırılan ortalama günlük satılan oda bedeli Ekim 2018’de geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,8 artışla 74 avroya, toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirler ise (RevPAR) yüzde 31,1 artışla 51,4 avroya yükseldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜROB Başkanı Timur Bayındır, fiyat ve gelir artışının sürdüğünü belirterek, bunun pazar çeşitlenmesinin hızlanmaya başladığını gösterdiğini kaydetti. Bayındır, özellikle Avrupa ülkelerinden geri dönüşün başlamasının sevindirici olduğunu aktardı.

- Gelir artışında en hızlı ikinci ülke Türkiye

Rapora göre, bu yılın 10 aylık performanslarında da Türkiye, doluluk oranında en yüksek artışı yaşayan birinci, odabaşı elde edilen gelirde ise geçen yıla göre en yüksek artış oranını yakalayan Rusya’dan sonra ikinci ülke oldu.

10 aylık dönemde Türkiye’nin doluluk oranları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,3 artışla yüzde 67,1’e, ortalama günlük satılan oda bedeli yüzde 6,6 artışla 72,2 avroya, toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirler yüzde 18,6 artışla 48,4 avroya ulaştı.

Ocak-Ekim 2018 döneminde Avrupa ortalaması ise dolulukta yüzde 73,4, ortalama günlük satılan oda bedelinde 112,6 avro, toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirlerde 82,7 avro olarak gerçekleşti.

- İstanbul’da oda fiyatı 90,8 avro

İstanbul'un Ekim 2017’de yüzde 68,6 olan doluluk oranı, Ekim 2018'de yüzde 7,2 artarak yüzde 73,5 olarak ölçüldü. Ortalama günlük satılan oda bedeli 90,8 avro ile 2017'ye göre yüzde 22,7 artış gösterdi.

Ekim 2017’de bu rakam 74 avro olmuştu. Toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirlerde ise geçen yıla oranla yüzde 31,5 artış yaşanarak 66,7 avro olarak ölçüldü. Ekim 2017’de bu rakam 50,7 avro olmuştu.

Ocak-Ekim 2017’de yüzde 62,8 olan doluluk oranı Ocak-Ekim 2018’de yüzde 71,6’ya, ortalama günlük satılan oda bedeli 75,8 avrodan 83,4 avroya, odabaşı elde edilen gelir ise 47,6 avrodan 59,7 avroya yükseldi. 2018 yılı 10 aylık performanslarda İstanbul, doluluk oranında geçen yıla göre en yüksek artış oranını yakalayan destinasyon oldu.

- Antalya’da sonbahar bereketi

Antalya’da Ekim 2018 otel dolulukları, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8,8 artarak yüzde 65,4 olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayında bu oran yüzde 60,1 olmuştu. Ortalama günlük satılan oda bedeli 68,3 avro olarak 2017'ye göre yüzde 34,5 artış gösterdi. Ekim 2017’de 50,7 avro olmuştu.

Toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirlerde ise geçen yıla oranla yüzde 46,3 artış yaşandı ve 44,6 avro olarak ölçüldü. Ekim 2017’de bu rakam 30,5 avro olmuştu. Ocak-Ekim 2017’de yüzde 60 olan doluluk oranı Ocak-Ekim 2018’de yüzde 66,6’ya, ortalama günlük satılan oda bedeli 80,1 avrodan 84,1 avroya, odabaşı elde edilen gelir ise 48 avrodan 56 avroya yükseldi.