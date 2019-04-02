Ot topladığı ağacın yanında ölü bulundu! Yanındaki çuvalda ise...
Adana'nın Sarıçam ilçesinde yabani ot toplayarak geçimini sağlayan 57 yaşındaki adam, ot topladığı bir ağacın altında ölü bulundu.02 Nisan 2019 Salı 16:17
Adana'da yabani ot toplayarak geçimini sağlayan 57 yaşındaki adam, ot topladığı bir ağacın altında ölü bulundu.
Adana Sarıçam ilçesi Müminli Mahallesi'nde meydana geldi. Yoldan geçen vatandaşlar yol kenarında bulunan zeytin ağacı altında hareketsiz yatan bir kişiyi görünce polisi aradı. Olay yerine gelen ekipler, cesedin Ömer Kılıç'a (57) ait olduğunu saptadı.
Kılıç'ın cesedinin yanında çuval içine doldurmuş yabani otlar bulundu. Ekipler yaptıkları incelemede, Kılıç'ın vücudunda herhangi bir dış müdahaleye rastlayamazken, şahsın evini geçindirmek için tarlalarda yabani ot toplayıp sattığı saptandı.
Kılıç'ın cesedi, ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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