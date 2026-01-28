  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kuzey Kore, geliştirilmiş çok namlulu roketatar sisteminin test atışını yaptı Kim'den gövde gösterisi AB’nin yeni oyunu! Türkiye otomotivde saf dışı mı kalacak? Başkan Erdoğan’dan AB Komisyonu Başkanı’na mektup Maç yolunda tırla kafa kafaya çarpıştılar! Araç saniyeler içinde hurdaya döndü: 7 taraftarın hayalleri otoyolda yarım kaldı Ali Yerlikaya açıkladı: Çirkinler Suç Örgütü Yöneticisi Cihat Altunç yakalandı! Küresel haydutluğa karşı yeni blok arayışı hızlandı "30 Bininci Kilometre Bölünmüş Yol Lansmanı" İstanbul'da yapılacak 30 bin kilometre sınırını aştık Suriye’deki aşiret liderlerinden SDG açıklaması: Pazarlığı reddettik Katları/yatları konuşacağımıza, VIP ve korumaları mı konuşacağız! ABD ile Kanada arasındaki 1930'ların işgal planı gündemde: Trump’ın 'tek kıta' vizyonu Ottawa'yı alarma geçirdi Karadeniz için çok sert deprem uyarısı!
Eğitim ÖSYM’nin 14 Şubat’ta yapacağı sınav için başvurular başladı
Eğitim

ÖSYM’nin 14 Şubat’ta yapacağı sınav için başvurular başladı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
ÖSYM’nin 14 Şubat’ta yapacağı sınav için başvurular başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Elektronik Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (e-YDS/2 İngilizce) başvuruları başladı. ÖSYM sınava ilişkin önemli bir uyarıda da bulundu.

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, e-YDS 2026/2 İngilizce, 14 Şubat'ta Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki e-Sınav uygulama binalarında yapılacak.

Saat 13.45'te başlayacak sınav için adaylar, saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Adaylar başvurularını 5 Şubat'a kadar ÖSYM'nin "https://sanalpos.osym.gov.tr" adresinden yapabilecek.

Sınava alınacak aday sayısının, e-Sınav uygulama binalarının kapasitesiyle sınırlı olması nedeniyle bu sınav için kontenjan, Ankara'da 4 bin 376, İstanbul'da 455, İzmir'de 120 ve Adana'da 316 olarak belirlendi. Adaylar, sınav ücretini ödeme sırasına göre kontenjana dahil edilecek ve kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenecek.

ÖSYM’den EKPSS adaylarına kritik duyuru! Selçuk Üniversitesi’ndeki o kadroya yeni şart eklendi!
ÖSYM’den EKPSS adaylarına kritik duyuru! Selçuk Üniversitesi’ndeki o kadroya yeni şart eklendi!

Eğitim

ÖSYM’den EKPSS adaylarına kritik duyuru! Selçuk Üniversitesi’ndeki o kadroya yeni şart eklendi!

ÖSYM açıkladı: e-TEP başvuruları başladı
ÖSYM açıkladı: e-TEP başvuruları başladı

Eğitim

ÖSYM açıkladı: e-TEP başvuruları başladı

ÖSYM duyurdu! TUS ve STS başvuruları başladı
ÖSYM duyurdu! TUS ve STS başvuruları başladı

Eğitim

ÖSYM duyurdu! TUS ve STS başvuruları başladı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23