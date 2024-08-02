ÖSYM’den flaş duyuru! YKS tercih süreleri uzatıldı
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih süreleri 4 Ağustos 2024 tarihi saat 23.59’a kadar uzatıldı.
Öğrencilerin mağduriyet yaşamamaları için ek süre tanındığı belirtildi. Adaylar, tercihlerini belirtilen tarihe kadar ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yapabilecekler.
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih süreleri 4 Ağustos 2024 tarihi saat 23.59’a kadar uzatıldı.
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