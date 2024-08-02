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Eğitim ÖSYM’den flaş duyuru! YKS tercih süreleri uzatıldı
Eğitim

ÖSYM’den flaş duyuru! YKS tercih süreleri uzatıldı

Yeniakit Publisher
2024-08-02 16:31:00 -
ÖSYM’den flaş duyuru! YKS tercih süreleri uzatıldı

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih süreleri 4 Ağustos 2024 tarihi saat 23.59’a kadar uzatıldı.

Öğrencilerin mağduriyet yaşamamaları için ek süre tanındığı belirtildi. Adaylar, tercihlerini belirtilen tarihe kadar ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yapabilecekler.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih süreleri 4 Ağustos 2024 tarihi saat 23.59’a kadar uzatıldı.  

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