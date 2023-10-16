ÖSYM’den 4 farklı sınav
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Ankara ve İstanbul’da düzenlenen 4 farklı sınav sona erdi.
Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-DUS 2. Dönem), Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2023- STS Diş Hekimliği 2. Dönem), Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-EUS) ve Eczacılık Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2023-STS Eczacılık) dün Ankara ve İstanbul’da yapıldı. 2023-STS Eczacılık ve 2023-EUS ilk kez elektronik ortamda gerçekleştirildi. Böylece bu sınavlar, ÖSYM’nin yabancı dil sınavlarının dışında elektronik ortamda uyguladığı ilk sınavlar oldu.