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Aktüel ÖSYM ve YEE arasında Türkçe için güçbirliği
Aktüel

ÖSYM ve YEE arasında Türkçe için güçbirliği

Yeniakit Publisher
2024-08-22 17:07:00 -
ÖSYM ve YEE arasında Türkçe için güçbirliği

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı ve Yunus Emre Enstitüsü (YEE), 4 temel dil becerisini ölçen Türkçe sınavları ve Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (TR-YÖS) alanlarında iş birliği yapmak üzere protokol imzaladı.

Protokole imzaları ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy ve Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Aliy attı. Türkiye'de öğrenim görmek isteyen yabancı öğrenci sayısının her yıl arttığına dikkati çeken Ersoy, "2024'te KKTC dahil 32 ülkede TR-YÖS/1 uygulamasını yaptık. 27 Ekim'de uygulayacağımız TR-YÖS/2'de ülke sayısının çok daha artacağını öngörüyoruz. Dünyada etkinliği giderek artan Kadim dilimiz Türkçenin doğru temsili için de YEE ile işbirliği yapacağız" dedi.

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