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Eğitim ÖSYM sonuç YKS | 2021 YKS sonuçları açıklandı mı?
Eğitim

ÖSYM sonuç YKS | 2021 YKS sonuçları açıklandı mı?

YKS sınavı açıklandı mı? YKS sınavı ne zaman açıklanacak? Sorularına cevap arayan YKS sınavına giren öğrenciler internette bu sorunun cevabını sorgulamakta. Peki, 2021 YKS sonuçları açıklandı mı?

Yeniakit Publisher
2021-07-27 18:41:00 -
ÖSYM sonuç YKS | 2021 YKS sonuçları açıklandı mı?

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak merak konusu oldu. Açıklamasına günler kala YKS sonuçları için geri sayım başladı. Üniversiteyi hedefleyen lise son sınıf öğrencileri, istedikleri üniversiteyi tercih edebilmek için YKS sınavının açıklanmasını bekliyorlar. Bilindiği gibi öğrenciler,26 Haziran 2021 tarihinde YKS sınavına girmişlerdi. Peki, 2021 YKS sonuçları açıklandı mı? İşte merak edilen haberin devamı…

2021 YKS sonuçları açıklandı mı?

YKS sınav sonucunun açıklanacağı tarih ise belli oldu. ÖSYM'nin sınav takvimine göre YKS sınav sonuçları 4 Ağustos'ta açıklanacak.

Adaylarımız 2021-YKS tercihlerini 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr ‘den yapacaklardır.

 

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