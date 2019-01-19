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ÖSYM sınav yasakları kalktı mı? Son dakika sınavlarda kalkan yasaklar neler?

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) özellikle FETÖ’nün KPSS sorularının çalmasının ortaya çıkmasıyla birlikte hem üniversite, hem KPSS, hem ALES ve diğer sınavlara giren öğrenciler için sınav salonuna artık ulaşım kartı, anahtar, para ve toka sokulmasına yasaklanmıştı. ÖSYM son dakika kararı aldı ve sınavlarda bazı yasakların kaldırıldığını duyurdu? Peki ÖSYM sınav yasakları kalktı mı? Sınavlarda kalkan yasaklar neler? Sınavlarda neler serbest oldu?

19 Ocak 2019 Cumartesi 11:46
ÖSYM sınav yasakları kalktı mı? Son dakika sınavlarda kalkan yasaklar neler?

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) özellikle FETÖ’nün KPSS sorularının çalmasının ortaya çıkmasıyla birlikte hem üniversite, hem KPSS, hem ALES ve diğer sınavlara giren öğrenciler için sınav salonuna artık ulaşım kartı, anahtar, para ve toka sokulmasına yasaklanmıştı. ÖSYM son dakika kararı aldı ve sınavlarda bazı yasakların kaldırıldığını duyurdu? Peki ÖSYM sınav yasakları kalktı mı? Sınavlarda kalkan yasaklar neler? Sınavlarda neler serbest oldu?

ÖSYM uzun yıllardır devam eden para, anahtar ve ulaşım kartı yasağından vazgeçiyor. Açıklamayı ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ergün yaptı. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan sınavlar artık ulaşım kartı, anahtar, para ve toka ile girmek serbest olacak. Açıklama ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'den geldi.

Sınavlarda şu ana kadar yasak olan ulaşım kartı, ev anahtarı, metal para, tel toka, piercing ve başörtüsü için kullanılan toplu iğne ile sınava girmek artık serbest. Ancak diğer yasaklar sürüyor. Örneğin, her türlü delici kesici alet, ateşli silah,cep telefonu, saat, kolye, küpe, yüzük gibi metal eşyalar sınav merkezlerine alınmayacak. 

 

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Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 11:46
  1. ÖSYM sınav yasakları kalktı mı?
  2. Son dakika sınavlarda kalkan yasaklar neler?
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