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Ekonomi ÖSYM personel alımı | ÖSYM personel alımı başvuru ekranı
Ekonomi

ÖSYM personel alımı | ÖSYM personel alımı başvuru ekranı

ÖSYM personel alımı var mı? | İş arayan pek çok kişi açık iş ilanlarına göz atıyor. ÖSYM 'Sınav Hizmeti Uzmanı' pozisyonu için personel alımı yapacağını açıkladı. Peki, ÖSYM personel alımı başvurusu nasıl yapılır? | ÖSYM personel alımı başvuru şartları | ÖSYM iş başvurusu nasıl yapılır? | ÖSYM güncel iş ilanları

Yeniakit Publisher
2020-11-16 11:38:00 -
ÖSYM personel alımı | ÖSYM personel alımı başvuru ekranı

ÖSYM personel alımı başvuru sayfası | ÖSYM sözlü sınav sonucunda 15 personel alımı yapacağını duyurdu. Peki, ÖSYM iş başvurusu nasıl yapılır?

ÖSYM personel alımı

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, "Sınav Hizmetleri Uzmanı" pozisyonu için biyoloji, fizik, hukuk, istatistik, maliye, felsefe grubu, okul öncesi öğretmenliği, rehber öğretmen, beden eğitimi öğretmenliği, arapça, ingilizce ve bilişim alanlarından başvurular kabul edilecek.

Müracaat şartlarını taşıyan adaylar, başvuru süresi içerisinde 2020-KPSSP3 (B) grubu puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralamaya tabi tutulacak ve ilan edilen kadro sayısının 10 katı kadar aday sözlü sınava davet edilecek.

Sözlü sınavda adayların, sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel yetenek ve genel kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı değerlendirilerek ayrı ayrı puan verilecek.

Adaylar, komisyon tarafından sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi için 50 puan, diğer konularda ise 10'ar puan üzerinden değerlendirilecek. Sözlü sınavda adayların başarılı sayılabilmeleri için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almaları gerekecek.

ÖSYM personel alımı başvuru ekranı

ÖSYM ilanında başvuru yapmak isteyenler bu işlemi nereden nasıl yapmaları gerektiğini araştırıyor. Başvurular, 1 Aralık'a kadar ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" internet adresinde yer alan sınav başvuru formu doldurarak internet ortamında yapılacak.

Sınava katılmaya hak kazanan adaylara sözlü sınavın yapılacağı adres, sınav tarihi ve saatleri, ÖSYM'nin internet sayfasından ilan edilecek.

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