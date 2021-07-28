ÖSYM, ÖSYM'ye giriş, YÖK atlas, üniversite tercihi 2021

YKS, üniversiteye girişte Yükseköğretim Kurumları Sınavı olarak bilinen yeni sınav sistemin adıdır. Her yıl yapılan YKS sınavının sonuçları açıklandı. Sınav sonuçları açıklandıktan sonra öğrenciler, tercihleri nasıl yapacaklarını ve YÖK atlas tercih robotunu nasıl kullanacaklarını sorgulamaya başladı. İşte merak edilen haberin devamı…

YKS sınav sonuçları nereden öğrenilir?

YKS sınav sonuçlarını https://sonuc.osym.gov.tr/Sorgu.aspx?SonucID=8263 adresi üzerinden T.C kimlik numarası ve aday şifresiyle öğrenebilirsiniz.

YKS tercihleri ne zaman başlayacak?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün “2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu http://osym.gov.tr sitemizde yayımladık. Adaylarımız 2021-YKS tercihlerini 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr ’den yapacaklardır..” duyurusunu yaptı.

YKS tercihleri nasıl yapılacak?

ÖSYM, 5 Ağustos’tan önce YKS tercih kılavuzunu yayınlayacak. Sonrasında ise öğrenciler tercih işlemlerini ÖSYM AİS sistemi üzerinden gerçekleştirebilecek. Üniversite adayları, YKS tercihlerinde toplam 24 üniversite yazabilecek. YKS'de bir yükseköğretim kurumuna girebilmek için alınması gereken asgari puan yani baraj, 2021 yılında 150 olarak belirlendi. 150 puanın altında kalan öğrenciler herhangi bir üniversiteye girmeye hak kazanamıyor. 150 ve üzeri puan alanlar ise meslek yüksekokullarını tercih etme hakkı kazanıyor. Lisans programlarını tercih edebilmek için adayların 180 ve üzeri puan alması gerekiyor.

YÖK Atlas nedir ve neler öğrenilir?

YÖK Atlas ile üniversite adayları, üniversite ve meslek tercihi yaparken daha kolay ve sağlıklı adımlar atabiliyor. YÖK Atlas tercih sihirbzı ile önceki senelerin lisans ve önlisans taban puanları ve kontenjan durumlar görüntüleniyor. YÖK'ün Atlas uygulaması aracılığıyla, tercih edeceğiniz üniversite bölümünün;

– Kontenjan, yerleşen, kayıt yaptıran, ek yerleşen, ek kayıt yaptıran sayıları

– Yerleşenlerin cinsiyet dağılımı

– Yerleşenlerin geldikleri coğrafi bölgeler

– Yerleşenlerin geldikleri iller

– Yerleşenlerin öğrenim durumu

– Yerleşenlerin liseden mezuniyet yılları

– Yerleşenlerin mezun oldukları lise alanları

– Yerleşenlerin mezun oldukları lise grupları / lise tipleri

– Yerleşenlerin mezun oldukları liseler

– Yerleşen okul birincileri

– Taban puan ve başarı sırası istatistikleri

– Yerleşen son kişinin profili

– Yerleşenlerin YKS net ortalamaları

– Yerleşenlerin YKS puanları

– Yerleşenlerin YKS başarı sıraları

– Ülke genelinde tercih edilme istatistikleri

– Yerleşenlerin ortalama kaçıncı tercihlerine yerleştikleri

– Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Üniversite türleri

– Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Üniversiteler

– Yerleşenlerin tercih eğilimleri – İller

– Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Aynı/Farklı programlar

– Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Programlar (Meslekler)

– Yerleşme koşulları

YÖK Atlas tercih robotu nasıl kullanılır?

“Üniversite Seç” kutucuğuna üniversite ismi girerek, o üniversitedeki lisans programlarının listesini görebilirsiniz. Detayları görmek için programın üstüne tıklayabilirsiniz.

“Program Seç” kutucuğuna ilgi duyduğunuz programı (mesleği) girdiğinizde, bu isimli programların bulunduğu üniversiteleri görebilirsiniz. Detaylarını görmek istediğiniz program için üniversitesinin üzerini tıklayabilirsiniz. YÖK Atlas tercih robotuna https://yokatlas.yok.gov.tr/ linki üzerinden ulaşabilirsiniz.