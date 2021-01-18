ÖSYM KPSS, YDS, ALES başvuru tarihleri ne zaman ? 2021 sınav takvimi belli oldu mu?

2021 Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi sınav takvimi yayınlanıp yayınlanmadığı 2021 KPSS, YDS, ALES sınavına girecekler tarafından araştırma konusu oldu.

ÖSYM sınavları hangileri?

KPSS nedir? KPSS sınavı ne zaman?

Kamu bünyesinde çalışmak isteyen adayların girmesi zorunlu olduğu sınavın adıdır. KPSS adıyla da bilinir. Sınav iki yılda bir olarak ÖSYM tarafından yapılmaktadır. Sınava lisans, önlisans ve ortaöğretim mezunları girebilmektedir. Geçen yıl önlisans ve ortaöğretim sınavı yapıldığı için bu yıl sadece lisans mezunları sınava girecek. Sınavın haziran ayında yapılacağı tahmin ediliyor.

YKS nedir? YKS sınavının başvuru tarihi ne zaman?

Eski adı YGS olan lise ve liseden mezun olacak adayların üniversite için katıldığı sınavın adıdır. Yükseköğretim Kurumu Sınavı(YKS) üç aşamadan oluşuyor. İlk sınav Temel Yeterlik Sınavı (TYT) ikinci sınav Alan Yeterlilik Sınavı (AYT) ve son olarak Yabancı dil için yeterlilik sınavı (YDS) geçen yıl haziran ayında yapılan YKS 2021 yılında Covid-19 virüsünün ilerleyişine göre haziran-temmuz aylarında yapılması bekleniyor.

DGS nedir? 2021 DGS başvuru tarihi ne zaman?

Ön lisans mezunlarının lisanslarını tamamlamak adına başvurduğu Dikey Geçiş Sınavı (DGS) olarak bilinmektedir. Bu yıl Temmuz ayında DGS sınavı için başvurusu yapılması bekleniyor.

Akademik Personel ve Lisasüstü Sınavı nedir? Ales başvuru tarihi ne zaman?

Lisans mezunu adayların katıldığı Akademik Personel ve Lisansüstü Sınavı (ALES) 2020 yılında üç kez yapılmıştı. İlkbaharda bir kez son baharda ise iki kez olmak üzere üç kez sınav yapılıyor. Herhangi bir açıklama bulunmasa da ilkbahar sınavının şubat ve mart aylarında yapılması bekleniyor.

YDS nedir? Başvuru tarihi ne zaman?

Birtakım kamu kurum ve kuruluşların ya da üniversiteler de açılan öğretim görevlisi alanlarında başvuru yapacak adaylar için şart olarak koşulan sınavdır. Yabancı Dil Sınavı başvuru tarihinin 2021 yılının temmuz ayında açıklanması bekleniyor.

2020 Ösym sınavları hangi tarihte oldu?

TYT 27 Haziran 2020 - Alan Yeterlilik Testi (TYT) 28 Haziran 2020

Yabancı Dil Testi (YDT) 28 Haziran 2020 - Kamu Personeli Seçme Sınavları

KPSS Lisans Genel Kültür Genel Yetenek 6 Eylül 2020 - KPSS Alan Bilgisi Sınavı 12-13 Eylül 2020

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 20 Eylül 2020 - Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 9 Ağustos 2020

ALES/ 1 16 Ağustos 2020 - ALES/2 6 Aralık 2020 (ertelendi)

2021 Ösym sınav tarihleri belli oldu mu?

2021 ÖSYM sınav takvimi hakkında bir açıklamanın olup olmadığı merak konusu olurken ÖSYM tarafından herhangi bir bilgi paylaşılmadı.