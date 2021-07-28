ÖSYM giriş 2021 ÖSYM AİS aday işlemleri ais osym gov tr öğrenci girişi

2021 YKS sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra binlerce kez ÖSYM AİS giriş nasıl yapılır, AİS öğrenci şifresi nasıl alınır? sorularının cevabı araştırılıyor. 26-27 Haziran tarihleri arasında ÖSYM tarafından 3 oturum olarak yapılan 2021 YKS sınav sonuçları açıklanmasından adalar yoğun bir şekilde ÖSYM giriş sorgulamaya başladı. 2021 YKS sonuçları arama motoru üzerinden sorgulanırken ÖSYM girişi yapılarak AİS yani aday işlemleri sistemi üzerinden ise YKS tercih tarihleri sorgulanır oldu.

ÖSYM Girişi ÖSYM AİS öğrenci şifresi nasıl alınır?

ÖSYM aday şifresi nedir, ÖSYM aday şifresi nasıl alınır? ÖSYM aday şifresi, sadece o kişinin bildiği özel soruların cevaplanmasıyla oluşturulan ve adayın kendisinden başkasının onun adına işlem yapabilmesini engelleyen bir güvenlik şifresidir.

ÖSYM’nin yaptığı tüm sınavlar için sistemde daha önceden tanımlanmayan adaylar için Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapılan başvuru işleminde adaylara internet erişim şifresi ücretsiz olarak verilmektedir. Bu şifre, adayın sisteme ilk girdiği anda aday tarafından bizzat değiştirilir. Bu şifreler kriptolu ve geriye dönüşümsüz olarak ÖSYM'nin sisteminde tutulmaktadır. İlgili adaydan başkasının şifreyi görmesi, bilmesi ve edinmesi mümkün değildir.

ÖSYM AİS şifre yenileme nasıl yapılır?

ÖSYM AİS şifresinin unutulması halinde adayın şifreyi yenilemesi ya da sıfırlaması gerekiyor. Bunun için

ÖSYM'nin aday işlemleri sayfasına giriş yapın,

Ekranda açılan sayfada istenilen T.C. kimlik numarasını ve ekranda gördüğünüz güvenlik numarasınız eksiksiz olarak girin,

Bir sonraki adım ise güvenlik sorusu aşamasında şifrenizi oluştururken verdiğiniz cevabı girmeniz gerekiyor.

Bu cevabı doğru ve eksiksiz olarak girmeniz gerekiyor.

Sonrasında ise sizden istenilen tüm bilgileri eksiksiz olarak girdiğinizde şifreniz yenilenecektir.

Eğer, ÖSYM AİS güvenlik sorusunu unuttuysanız şifrenizi yenileyebilmek için şifrenizi ilk aldığınız merkeze başvurarak yeni şifre talebinde bulunmanız gerekiyor.

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