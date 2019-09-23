ÖSYM ek kayıt ne zaman bitiyor? YKS ek kayıt nasıl yapılır?

ÖSYM tarafından geçtiğimiz gün YKS ek tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından sonuçlara göre kayıt hakkı kazanan öğrenciler kayıt detaylarını araştırıyor. Peki, ÖSYM ek kayıt nasıl yapılır? YKS üniversite ek kayıt ne zaman bitiyor? İşte detaylar...

ÖSYM ek kayıt ne zaman bitiyor?

ÖSYM'den yapılan yayınlanan kılavuzda YKS ek kayıt takvimi belli oldu.

Buna göre, kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 23-27 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 23-25 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacak.

YKS ek kayıt nasıl yapılır?

Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur.

Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Kayıt işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi, 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer almaktadır.