ÖSYM ek kayıt ne zaman bitiyor? YKS ek kayıt nasıl yapılır?
ÖSYM tarafından geçtiğimiz gün YKS ek tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından sonuçlara göre kayıt hakkı kazanan öğrenciler kayıt detaylarını araştırıyor. Peki, ÖSYM ek kayıt nasıl yapılır? YKS üniversite ek kayıt ne zaman bitiyor? İşte detaylar...23 Eylül 2019 Pazartesi 23:19
ÖSYM tarafından geçtiğimiz gün YKS ek tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından sonuçlara göre kayıt hakkı kazanan öğrenciler kayıt detaylarını araştırıyor. Peki, ÖSYM ek kayıt nasıl yapılır? YKS üniversite ek kayıt ne zaman bitiyor? İşte detaylar...
ÖSYM ek kayıt ne zaman bitiyor?
ÖSYM'den yapılan yayınlanan kılavuzda YKS ek kayıt takvimi belli oldu.
Buna göre, kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 23-27 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 23-25 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacak.
YKS ek kayıt nasıl yapılır?
Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur.
Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Kayıt işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi, 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer almaktadır.
Ek yerleştirme nasıl yapılıyor?
Yerleştirmede adaylar, yükseköğretim programlarına, ilgili yerleştirme puanları ile varsa ek puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM'ce yerleştirilir. Tablo 6A ve 6B ortaöğretimdeki alanlar ile aynı alanda olduğu kabul edilen lisans programlarını; Tablo 6C ise mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarındaki alanların devamı niteliğinde olduğu kabul edilen ve adayların ek puanları ile yerleştirilebilecekleri ön lisans programlarını göstermektedir. Adayların ek puanlarıyla yerleştirilecekleri yükseköğretim programları öğrenebilmeleri için Tablo 6A,6B.1ve 6C'de kendi alanlarını bulmaları ve bu alanların altındaki yükseköğretim programlarını incelemeleri gerekmektedir.
Ek yerleştirme işlemine alınan tüm adayların sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyurulacaktır. Yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.
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