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ÖSYM DGS tercih kılavuzu taban puanları AÖF DGS puanları

DGS tercih kılavuzu 2019 tercih işlemleri ne zamana kadar yapılacak? İki yıllık ön lisans mezunlarının beklediği 2019 ÖSYM DGS tercih kılavuzu taban puanları açıklandı. 2019 DGS tercih işlemleri 21-28 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacak. Adaylar, tercihlerini İnternet aracılığıyla elektronik ortamda yapacaklardır. İşte ÖSYM DGS tercih kılavuzu taban puanlarına ilişkin detaylar.

22 Ağustos 2019 Perşembe 09:24
ÖSYM DGS tercih kılavuzu taban puanları AÖF DGS puanları

İki yıllık ön lisans mezunlarının beklediği 2019 ÖSYM DGS tercih kılavuzu taban puanları açıklandı. 2019 DGS tercih işlemleri 21-28 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacak. Adaylar, tercihlerini İnternet aracılığıyla elektronik ortamda yapacaklardır. İşte ÖSYM DGS tercih kılavuzu taban puanlarına ilişkin detaylar.

2019 DGS tercih işlemleri 21-28 Ağustos 2019 tarihleri arasında olacaktır. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak İnternet aracılığıyla elektronik ortamda yapacaklardır. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tablolardan yararlanmaları gerekmektedir. Hangi ön lisans programlarından mezun olacak/olan adayların hangi lisans programlarını tercih edebilecekleri Tablo-2’de verilmiştir. Tablo-2 üç bölümden oluşmaktadır.

AÖF DGS tercihleri

Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce Tablo-2’nin tüm bölümlerinin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir. Açık öğretim lisans programlarına yerleştirme yapılabilmesi için bu programların da tercih listesinde yer alması zorunludur. Adayların, tercihlerini sadece bu tablolarda verilen ilgili alanları göz önünde tutarak Tablo1’deki lisans programlarından yapmaları gerekmektedir. Tablo-2’nin bölümlerinde mezun olunacak/olunan ön lisans alanı bulunarak hangi alanlardaki lisans programlarının tercih edilebileceği belirlenecektir. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersizdir. Tercih süresi içinde tercihlerde değişiklik yapılabilecektir. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar bu işlemi elektronik ortamda yapacaklardır. Tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen ya da tamamen iptali vb. değişiklik taleplerini içeren dilekçelere işlem yapılmayacaktır.

DGS tercih işlemleri ve DGS 2019 puanları için tıklayınız

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 09:24
  1. AÖF DGS tercihleri
  2. ÖSYM DGS tercih kılavuzu taban puanları
  3. dgs tercih kılavuzu 2019
  4. DGS tercih kılavuzu 2019 tercih işlemleri ne zamana kadar yapılacak?

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