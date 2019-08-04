ÖSYM Başkanı YKS tercihleri için müjdeyi verdi!
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, YKS tercih sonuçlarının bayramdan önce açıklanacağını duyurdu.04 Ağustos 2019 Pazar 23:50
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçlarının Kurban Bayramı'ndan önce açıklanacağını bildirdi.
Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin geleceği gençler için hiç durmadan çalıştıklarını belirtti.
Halis Aygün, YKS tercih sonuçlarını Kurban Bayramı'ndan önce açıklayacaklarını ifade etti.
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