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Aktüel

ÖSYM Başkanı Aygün: "YKS tercihleri, 6-14 Ağustos tarihlerinde 'http://ais.osym.gov.tr'den yapılacak."

Yeniakit Publisher
2020-07-21 13:54:55 -
ÖSYM Başkanı Aygün: "YKS tercihleri, 6-14 Ağustos tarihlerinde 'http://ais.osym.gov.tr'den yapılacak."
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