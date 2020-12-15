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Aktüel ÖSYM Başkanı Aygün: "Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı"
Aktüel

ÖSYM Başkanı Aygün: "Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı"

Yeniakit Publisher
2020-12-15 16:06:35 -
ÖSYM Başkanı Aygün: "Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı"

ANKARA (AA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarının ÖSYM'nin internet adresinden açıklandığını bildirdi.

Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 1-7 Aralık'ta tercihlerini aldıkları "KPSS 2020/14 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme" sonuçlarına "http://sonuc.osym.gov.tr" adresinden ulaşılabileceğini belirtti.

Aygün, sonuçların sağlık camiasına hayırlı olmasını diledi.

ÖSYM tarafından 7 bini hemşire olmak üzere 12 bin sözleşmeli sağlık personeline ilişkin yerleştirme işlemi yapıldı.

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