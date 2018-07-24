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ÖSYMALES-2 sınav başvuruları ne zaman? 2018 ALES sınav ücreti ne kadar ve hangi bankaya yatacak

ÖSYM ais.gov.tr üzerinden ALES yani 2018 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş sınavı kılavuzunu yayınladı. ÖSYM ALES 2018 kılavuzuna göre, ALES başvuruları 24 Temmuz 02 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. ALES ücreti ise 100 TL olarak belirtilen bankalara yatırılacak. 2018 ALES sınavı ise 30 Eylül'de yapılacak.

24 Temmuz 2018 Salı 11:15
ÖSYMALES-2 sınav başvuruları ne zaman? 2018 ALES sınav ücreti ne kadar ve hangi bankaya yatacak

ÖSYM ais.gov.tr üzerinden ALES yani 2018 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş sınavı kılavuzunu yayınladı. ÖSYM ALES 2018 kılavuzuna göre, ALES başvuruları 24 Temmuz 02 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. ALES ücreti ise 100 TL olarak belirtilen bankalara yatırılacak.

ÖSYM ais.gov.tr üzerinden ALES 2 sınavına ilişkin yaptığı açıklama şöyle

Başlangıç Tarihi :24.07.2018 10:30

Bitiş Tarihi :02.08.2018 23:59

Sınav Ücreti:100,00 TL

Ödeme Yerleri:Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı; Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; İNG Bank’ın tüm şubeleri, internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)

ALES BAŞVURUSU İÇİN:

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 11:15
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