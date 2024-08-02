ÖSYM açıkladı! YKS’de tercih yapacaklar dikkat!

YKS tercih süresinin son gününe girilirken ÖSYM tarafından başvuru tarihlerinin uzatıldığı açıklandı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının, 06 Şubat 2023 tarihi itibarıyla ikamet bilgisi depremden etkilenen il haricinde olmakla birlikte bu illerdeki ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören adayların da depremzede aday kontenjanından yararlanabilmesine ilişkin kararı gereği, ilgili adayların depremzede aday kontenjanından faydalanma durumları güncellenmiş olup 2024-YKS tercih işlemleri 4 Ağustos 2024 tarihi saat 23.59’a kadar uzatılmıştır."

ÖNE ÇIKAN VİDEO

{relation id:1872512 slug:'yks-tercihleri-basladi'}