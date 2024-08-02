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Eğitim ÖSYM açıkladı! YKS’de tercih yapacaklar dikkat!
Eğitim

ÖSYM açıkladı! YKS’de tercih yapacaklar dikkat!

Yeniakit Publisher
2024-08-02 16:51:00 -
ÖSYM açıkladı! YKS’de tercih yapacaklar dikkat!

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercihleri için başvuru süresinin uzatıldığı açıklandı.

YKS tercih süresinin son gününe girilirken ÖSYM tarafından başvuru tarihlerinin uzatıldığı açıklandı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının, 06 Şubat 2023 tarihi itibarıyla ikamet bilgisi depremden etkilenen il haricinde olmakla birlikte bu illerdeki ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören adayların da depremzede aday kontenjanından yararlanabilmesine ilişkin kararı gereği, ilgili adayların depremzede aday kontenjanından faydalanma durumları güncellenmiş olup 2024-YKS tercih işlemleri 4 Ağustos 2024 tarihi saat 23.59’a kadar uzatılmıştır."

YKS tercihleri başladı
YKS tercihleri başladı

Eğitim

YKS tercihleri başladı


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YKS tercihleri başladı
YKS tercihleri başladı

Eğitim

YKS tercihleri başladı

ÖSYM’den flaş duyuru! YKS tercih süreleri uzatıldı
ÖSYM’den flaş duyuru! YKS tercih süreleri uzatıldı

Eğitim

ÖSYM’den flaş duyuru! YKS tercih süreleri uzatıldı

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