ÖSYM 2021 YKS 2. ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 YKS 2. ek yerleştirme sonuç sorgulama ekranı

YKS 2. ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 YKS yerleştirme sonuçları ile üniversiteye kayıt hakkı elde edemeyen adaylar için YKS 1. ek tercih ve YKS 2. ek tercih şans verildi. YKS 1. ek yerleştirme sonuları 1 Ekim’de açıklandı. YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 04-07 Ekim 2021 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 04-05 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleştirildi. YKS ek yerleştirme sonuçları sonrası bir programa yerleşemeyen adaylar için ÖSYM YKS 2. ek tercih başvurusu başladı.

2021 YKS sonuçlarına göre 2021-2022 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ikinci ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacaktır. Adaylar, 2021 YKS İkinci Ek Yerleştirme tercihlerini, 14-18 Ekim 2021 tarihleri arasında T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapmakta.

ÖSYM 2021 YKS 2. ek tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

2021 YKS 2. ek tercih yerleştirme başvuru tarihleri 18 Ekim’de kadar yapılacak. ÖSYM 2021 YKS 2. ek tercih süresinin tamamlanmasıyla birlikte YKS 2. ek yerleştirme sonuçlarını açıklaması bekleniyor. YKS 2. ek yerleştire sonuçlarının en zaman açıklanacağına ilişkin ÖSYM'den resmi bir açıklama gelmedi. Ancak ÖSYM 2021 YKS 2. ek tercih yeleştirme sonuçlarının 26 Ekim'de açıklaması bekleniyor.

YKS 2. ek yerleştirme üniversite kayıt tarihleri ne zaman?

YKS ikinci ek yerleştirme işlemine alınan tüm adayların sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyurulacaktır. YKS 2. ek tercih sonuçları için tıklayın. Yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 26 Ekim-1 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 26-31 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.