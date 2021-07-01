OSTİM Teknik Üniversitesi sektörün ihtiyacına göre eğitim müfredatını şekillendiriyor

Sanayi dünyasının üniversitesi OSTİM Teknik Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü (YBS) geliştirdiği müfredat projesiyle alanında özgün, ulusal ve uluslararası düzeyde farklılaşmış, uluslararası yetkinliklere sahip örnek bir bölüm olmasını amaçlıyor.

Proje ekibi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ünsal Sığrı, projenin yürütücüsü Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Rıza Bayrak, araştırmacıları ise Dr. Cemalettin Öcal Fidanboy, Dr. Ozan Gülhan, Arş. Gör. Ali Uçucu’dan oluşuyor.

Projede devlet, vakıf üniversiteleri ve yurt dışında bulunan üniversite müfredatları detaylı bir şekilde ele alınıpsektörün beklentileri de incelenerek geniş bir çalışma yapıldı.

“Yetkinlik Temelli Müfredat Seçimi” Olanağı Tanınıyor

Proje sonucunda araştırmadan elde edilen bilgilerden yararlanılarak öğrencilerin temel yetkinliklerine uygun ders müfredatları hedefleniyor. Teknik yetkinlik, temel teknik yetkinlik, yönetsel yetkinlik ve sosyal yetkinlik olmak üzere geliştirilen dört ana müfredatla her öğrenciye 6. Dönemden itibaren kendi yetkinlik grubuna uygun “Yetkinlik Temelli Müfredat Seçimi” olanağı tanınıyor.

Birçok disiplin dalını içinde barından Yönetim Bilişim Sistemleri projede teknik ve davranışsal yaklaşımlar olarak iki şekilde ele alınıyor. Teknik yaklaşımlar; bilgisayar bilimi, yönetim bilimi ve yöneylem araştırmasını kapsarken; davranışsal yaklaşımlar psikoloji, ekonomi ve sosyoloji alanlarını içeriyor.

Geleceğin mesleklerinden biri olan Yönetim Bilişim Sistemleri Uzmanı yetiştiren bu bölümün çalışma alanları,projede bilişim ve yönetim alanları olarak ikiye ayrılıyor.

OSTİM Teknik Üniversitesiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümünde uygulanan bu müfredatla birlikte, sektörün ihtiyaç duyduğu donanımlarda iş tecrübeli mezunlar yetiştirilmesi planlanıyor.