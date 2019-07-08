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Osteoporoz düşük kemik yoğunluğu nedir? Kemik mineral yoğunluğu kaç olmalı

Günümüzde osteoporoz düşük kemik yoğunluğu ve kemik yapısında bozulmayla karakterize ve kemiğin kırılmaya eğiliminin artıran sistemik bir hastalık olarak tanımlanmaktadır. Tanısı, kemik mineral yoğunluğunun kantitatif ölçümü ile konulmaktadır. Kemik dansitometresi adı verilen bu teknik son derece kolay, ekonomik ve hasta için zahmetsizdir. Kemik kitlesi hakkında doğru ve kesin sonuç verir. Osteoporoz düşük kemik yoğunluğu nedir kemik mineral yoğunluğu kaç olmalı?

08 Temmuz 2019 Pazartesi 17:24
Osteoporoz düşük kemik yoğunluğu nedir? Kemik mineral yoğunluğu kaç olmalı

Günümüzde osteoporoz düşük kemik yoğunluğu ve kemik yapısında bozulmayla karakterize ve kemiğin kırılmaya eğiliminin artıran sistemik bir hastalık olarak tanımlanmaktadır. Tanısı, kemik mineral yoğunluğunun kantitatif ölçümü ile konulmaktadır. Kemik dansitometresi adı verilen bu teknik son derece kolay, ekonomik ve hasta için zahmetsizdir. Kemik kitlesi hakkında doğru ve kesin sonuç verir. Osteoporoz düşük kemik yoğunluğu nedir kemik mineral yoğunluğu kaç olmalı?

Osteoporoz, düşük kemik kütlesi ve kemik dokusunun mikromimari yapısının bozulması sonucu kemik kırılganlığının ve kırık olasılığının artması ile karakterize sistemik bir iskelet hastalığıdır. Dünyada 200 milyon kişide osteoporoz olduğu tahmin edilmekte, her 3 kadın ve her 5 erkekten birinde osteoporotik kırık riski bulunmaktadır. Osteoporoz ile ilişkili en sık görülen kırıklar kalça, omurga ve el bileğinde meydana gelmekte, özellikle kalça ve omurga kırıklarının olasılığı kadınlarda ve erkeklerde yaşla birlikte artmaktadır.

Kemik ölçümü hangi bölümde yapılır? Kemik erimesi testi nasıl yapılır?

Kemik Erimesine (Osteoporoz) hangi doktor bakar?

Kemik erimesini önleme yolları nelerdir?

Kemik mineral yoğunluğu kaç olmalı?

Sonuçlar nasıl değerlendirilir?

Kemik mineral yoğunluğu testleri genellikle osteoporoza bağlı kemiklerin kırılma riskinin olduğu lomber vertebra (omurganın alt kısmı), femur boynu ( kalça eklemine bitişik uyluk kemiğinin dar boynu) ve bazen kol kemiklerinde yapılır. Sonuçları bir radyolog , romatolog veya endokrinolog hekim tarafından yorumlanır. T- skoru ve Z-skoru olmak üzere iki sonuç bildirilir.

T skoru:

T-skoru sizinle aynı cinsiyetteki normal genç yetişkin biriyle karşılaştırıldığında sizin kemik mineral yoğunluğunuzun standart sapmasını gösterir. T-skorunun -1 üzerinde olması ( üzerinde terimi sizi yanıltmasın; değerler – olduğu için üzeri denilen rakamlar örneğin – 0,5 olabilir) normal değerler olarak kabul edilmektedir. -1 ile -2.5 arasında bir puan osteopeni ( düşük kemik kütlesi ) olarak sınıflandırılır. -2,5 ‘In altında bir skor ( -3, -4 vs) osteoporoz olarak tanımlanır. T skoru kırık gelişme riskini tahmin etmek için kullanılır .

Z-skoru:

Z- skoru ise sizinle aynı cinsiyette, aynı yaşta, aynı kiloda bireylerle karşılaştırıldığında sizin kemik mineral yoğunluğunuzun standart sapmasını gösterir. Z skorunun -2 den düşük olması ( -2,5 -3 vs) yaşlanma dışında anormal bir kemik kaybı olduğunu düşündürür ve doktorunuz altta yatan sorun tespit edebilir.Çoğu zaman bu durum tedavi edilebilir ve kemik kaybı yavaşlatılabilir veya durdurulabilir.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 17:24
  1. Osteoporoz düşük kemik yoğunluğu nedir?
  2. Kemik mineral yoğunluğu kaç olmalı
  3. kemik erimesi için hangi bölüme gidilir

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