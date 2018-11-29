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OSSA, üyelerine Pakistan kapısını araladı

OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi, üyelerinin Pakistan pazarında daha güçlü yer alabilmesi için Pakistanlı Supreme Tecnocrafts firmasıyla iş birliği anlaşması imzaladı- Kümelenme üyelerinden GALEN Tech de yaptığı anlaşmayla ülkedeki mevcut iş hacmini çeşitlendirip artırmayı amaçlıyor

29 Kasım 2018 Perşembe 14:17
OSSA, üyelerine Pakistan kapısını araladı

KARAÇİ (AA) - OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA), üyelerinin Pakistan pazarında daha güçlü yer alabilmesi için Pakistanlı Supreme Tecnocrafts firmasıyla iş birliğine gidecek.

OSSA ve kümelenme üyelerinden GALEN Tech ile havacılık, silah sistemleri, yer destek sistemleri, test sistemleri alanlarında faaliyet gösteren Pakistanlı Supreme Tecnocrafts firması, Karaçi'de düzenlenen 10. IDEAS Uluslararası Savunma Fuarı ve Semineri kapsamında iş birliği anlaşması imzaladı.

Anlaşmalara Türkiye tarafında OSSA Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Alkan ve GALEN Tech Genel Müdürü Alptekin Erman imza koydu.

Mehmet Alkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Supreme Tecnocrafts'ın, OSSA üyeleri ve GALEN Tech'in ürünlerinin Pakistan pazarındaki varlığını artırma konusunda iş birliği imkanları sunacağını söyledi.

Alkan, ayrıca OSSA olarak kümelenme konusundaki tecrübelerini Pakistan'daki bir kümelenme planına model olarak sunma ve burada benzer bir kümelenmenin oluşturulmasına katkı sağlama konusunda çalışmalar yürüteceklerini anlattı.

Alptekin Erman da Türkiye'nin uluslararası platformlarda izlediği stratejiyle uyumlu olarak D8 ülkelerindeki faaliyetlere özel önem verdiklerini dile getirdi.

Attıkları imzayla ülkenin bu stratejisine katkıda bulunmaktan gurur duyduklarını vurgulayan Erman, bu tür anlaşmaların KOBİ'lerin ayakta kalması, yeni pazarlara açılması noktasında büyük önem taşıdığını ifade etti.

Erman, faaliyet gösterdikleri test altyapısı alanının tüm dünyada geliştiğine işaret ederek, bu altyapı güçlü olmadan tasarlanan bir ürünün uygun üretilip üretilmediğinin tespitinin doğru yapılamayacağını bildirdi.

Alptekin Erman, bu tür iş birlikleriyle güçlendikçe Türkiye'ye çok daha iyi ve farklı alanlarda test altyapısı kazandırmayı amaçladıklarını kaydetti.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 14:17
  1. IDEAS
  2. OSSA
  3. pakistan

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