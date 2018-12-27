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ÖSO'dan teröristleri ve destekçilerini titreten açıklama

ÖSO'nun önde gelen komutanlarından Tuğgeneral Ahmed Halid Berri, Fırat’ın doğusuna operasyon için tüm hazırlıklarını tamamladıklarını, Türkiye'nin emrini beklediklerini söyledi.

27 Aralık 2018 Perşembe 09:35
ÖSO'dan teröristleri ve destekçilerini titreten açıklama

PYD'nin, Fırat'ın doğusundan silinmesine günler kaldı. Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) üst düzey komutanlarından Tuğgeneral Ahmed Halid Berri, operasyon öncesi yaptığı açıklamada, Türkiye'nin önceki harekatlarını hatırlatarak Cerablus’ta, Azez’de, Rai'de, Afrin'de başarılı operasyonlar gerçekleştirildiğini kaydetti.

Bölgeye güven ve huzur gelecek

Tuğgeneral Berri, "Özgür Suriye Ordusu ile Türk Ordusu'nun başarısı ortada. Bu bölgelerde DEAŞ, PKK-PYD terör örgütleri halka zulüm etti, halk göçe zorlandı, halkın malları gasp edildi, talan edildi ama ÖSO ve Türkiye’nin bu bölgelerde yaptığı operasyonlardan sonra bölgeye huzur geldi, güven geldi, çoğu evlerine geri döndü. Şimdi de Fırat’ın doğusuna ve Münbiç’e yapılacak olan olası bir operasyonda terör örgütleri bu bölgeden temizlenecek ve bölgeden zorla göçe zorlanan halk tekrar evlerine dönecek ve bölgeye güven ve huzur gelecek” dedi.

Türkiye'nin emrini bekliyorlar

Tuğgeneral Ahmed Halid Berri, Özgür Suriye Ordusu'nun Fırat’ın doğusuna operasyon için tüm hazırlıkları tamamladığını ve Türkiye’den emir beklediklerini kaydetti.

ABD'den sonra Fransa

ABD'nin Suriye'den çekilme kararı almasının ardından, Suriye'deki PKK/PYD/YPG'li teröristleri Fransa'nın besleyeceği duyuruldu. Türkiye korkusu yüzünden Esed'le dahi anlaşan teröristlerin yeni umudu Fransa oldu. 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 09:35
  1. Ordu
  2. ÖSO
  3. Türkiye'nin talimatını bekliyor
  4. fırat
  5. türkiye

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