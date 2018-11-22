0553 313 94 23

ÖSO'dan çete operasyonu! 40 kişi yakalandı

ÖSO tarafından Suriye'nin Çobanbey beldesindeki çetelere karşı düzenlenen operasyonda, 40 çete üyesi yakalandı.

22 Kasım 2018 Perşembe 17:17
ÖSO'dan çete operasyonu! 40 kişi yakalandı

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Suriye'nin Çobanbey beldesinde 40 çete üyesi ve silahlarını ele geçirdi.

ÖSO, Kilis'in Elbeyli ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Çobanbey'de çetelere düzenlediği operasyonda 40 kişiyi ele geçirdi.

Silahlarına el kondu

Ebu Cevad Garbi ve Ebu Saddam çetesi mensuplarıyla silahlarına da el koyan ÖSO, çetelerin merkez olarak kullandıkları alanları kontrol altına aldı.

ÖSO, önceki günlerde Afrin, Bab ve Cerablus'ta da halkın huzurunu bozan suç örgütlerine karşı operasyon yapmıştı.

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 17:17
  1. Kilis
  2. Özgür Suriye Ordusu
  3. Çete operasyonu
  4. Suriye

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İngiltere ile AB arasında Brexit anlaşmasına varılması
    1. İngiltere ile AB arasında Brexit..
    2. Ayak bakımı için yapmanız gerekenler
    3. Özlem acısı meğer yaşama direncimizi..
    4. AK Parti Tekirdağ belediye başkan..
    5. Yardım etmek istedi, falçatalı..
    6. Döviz kurları
    7. Vietnam'da yakıt kamyonunda yangın: 6..
    8. Çikolata kistinin teşhisi 6 -10 yıl..
    9. Otomobilde silahlı saldırı anı kamerada
    10. Şanlıurfa'da su samuru bulundu
    11. Sabununuzu kendiniz yapın! Ballı sabun..
    12. Kronik yorgunluk sendromu belirtileri..
    13. ÖSO'dan çete operasyonu! 40 kişi..
    14. Eski milletvekili Çakıroğlu vefat etti
    15. GÜNCELLEME - İzmir'de hafif ticari..
    16. Oya yap esaretten kurtul
    17. Kalp büyümesi hakkında bilmeniz..
    18. Avrupa Curling Şampiyonası
    19. Altının kilogramı 209 bin liraya..
    20. Alzheimer hastası, 20 saat sonra..
    AK Parti Ankara adayı kim oldu?
    AK Parti Ankara adayı kim oldu?
    Fatih Erbakan yeni partisinin ismini açıkladı
    Fatih Erbakan yeni partisinin ismini açıkladı
    Saadet Partisi'nden kritik hamle!
    Saadet Partisi'nden kritik hamle!
    "Alkol yasaklanmasın" diyen laikçiler şaşkın: İçkicilerden yarı çıplak heykele tecavüz girişimi!
    "Alkol yasaklanmasın" diyen laikçiler şaşkın: İçkicilerden yarı çıplak heykele tecavüz girişimi!
    Özdil, “Mustafa Kemal” kitabından milyonları cebe indirdi, duygu sömürüsüne başladı
    Özdil, “Mustafa Kemal” kitabından milyonları cebe indirdi, duygu sömürüsüne başladı

    Günün Karikatürü

    22 Kasım 2018
    İşte muhalefetin aradığı Diyanet Reisi!
    İşte muhalefetin aradığı Diyanet Reisi!
    "Putin, Erdoğan'da kendisini görüyor"
    "Putin, Erdoğan'da kendisini görüyor"