ÖSO'dan çete operasyonu! 40 kişi yakalandı
ÖSO tarafından Suriye'nin Çobanbey beldesindeki çetelere karşı düzenlenen operasyonda, 40 çete üyesi yakalandı.22 Kasım 2018 Perşembe 17:17
Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Suriye'nin Çobanbey beldesinde 40 çete üyesi ve silahlarını ele geçirdi.
ÖSO, Kilis'in Elbeyli ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Çobanbey'de çetelere düzenlediği operasyonda 40 kişiyi ele geçirdi.
Silahlarına el kondu
Ebu Cevad Garbi ve Ebu Saddam çetesi mensuplarıyla silahlarına da el koyan ÖSO, çetelerin merkez olarak kullandıkları alanları kontrol altına aldı.
ÖSO, önceki günlerde Afrin, Bab ve Cerablus'ta da halkın huzurunu bozan suç örgütlerine karşı operasyon yapmıştı.
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