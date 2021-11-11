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Kadın - Aile OSMEK kursiyerlerinden organik oyuncaklar
Kadın - Aile

OSMEK kursiyerlerinden organik oyuncaklar

Osmangazi Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (OSMEK) bünyesinde eğitim gören kadınlar, ördükleri el emeği göz nuru amigurumilerden masal kahramanları ortaya çıkarıyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-11 00:14:00 -
OSMEK kursiyerlerinden organik oyuncaklar

Osmangazi Belediyesi’nin Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle ücretsiz olarak düzenlediği Osmangazi Belediyesi Meslek Edinme Kursları, meslek sahibi olmayan vatandaşları çalışma hayatına kazandırıyor. Şimdiye kadar 84 farklı branşta hizmet veren OSMEK bünyesinde açılan amigurumi kursu, özellikle ev hanımları tarafından ilgi görüyor. Hüdavendigâr Sosyal Gelişim Merkezi ile Seyyid Usül Kültür Merkezi’nde toplam 320 saat kurs görecek kursiyerler, sihirli halka ve sık iğne örgü tekniğiyle birbirinden farklı organik oyuncaklar üretiyor.

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Son dönemde çocuklar tarafından çok sevilen amiguruminin OSMEK kursiyerlerinin elinde hayat bulduğunu söyleyen kurs hocası Büşra Üner, “Kendine özgü malzemelerden örgü çalışması olan amigurumi tekniği ile kursiyerlerimiz, herkesi etkisi altına alan sevimli ve eğlenceli masal kahramanları ortaya çıkarıyor. Burada yüzde yüz doğal oyuncaklar üretiliyor. Bu oyuncaklar, özellikle annelerin bebekleri için ilk tercihleri oluyor. Kadınlarımız, kursumuz sayesinde hem sosyalleşiyor hem de yaptıkları oyuncakları satarak aile bütçelerine katkı sağlıyor. Bizler, meslek sahibi ve özgüvenli bireyler yetiştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Vaktini değerli geçirmek isteyen ev hanımlarımızı kurslarımıza davet ediyorum” dedi.

Kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlere Millî Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika veriliyor.

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