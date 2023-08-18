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Dünya Osmanlı’ya söyledikleri başlarına geldi! Alman medyası her şeyi itiraf etti
Dünya

Osmanlı’ya söyledikleri başlarına geldi! Alman medyası her şeyi itiraf etti

Yeniakit Publisher
2023-08-18 14:21:00 -
Osmanlı’ya söyledikleri başlarına geldi! Alman medyası her şeyi itiraf etti

Almanya'da Angela Merkel sonrası kurulan koalisyon hükümeti ekonomik açıdan umut vadetmiyor. İngiliz ekonomi dergisi The Economist de konuyu dergi kapağına taşıyarak, "Almanya yeniden Avrupa’nın hasta adamı mı oldu?" ifadelerini kullandı.

Almanya'da Angela Merkel sonrası kurulan koalisyon hükümeti ekonomik açıdan umut vadetmiyor. İngiliz ekonomi dergisi The Economist de konuyu dergi kapağına taşıyarak, "Almanya yeniden Avrupa’nın hasta adamı mı oldu?" ifadelerini kullandı.

Avrupa'da kriz üstüne kriz yaşanıyor...

Bu ülkelerden biri de Almanya.

Ülkenin 'Ebedi şansölyesi' olarak anılan Angela Merkel, 16 yıldır sürdürdüğü başbakanlık görevini kendi isteğiyle bıraktıktan sonra yerine Olaf Scholz geldi.

Koalisyon hükümeti başarılı olamadı
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bunun üzerine kurulan koalisyon hükümeti, başarısızlıklarıyla eleştiriler almaya başladı.

Eleştirilerin başında ise dünya çapında yaşanan ekonomik darboğaz yer alıyor.

Ekonomi alarm veriyor

Ülkede enflasyon ile beli bükülen halk, ekonominin alarm vermeye başlamasıyla tedbir çağrılarında bulunuyor.

Ekonominin yerinde sayması, geleceğe dair umut vadetmemesine yorumlanıyor.

'Avrupa'nın hasta adamı'

İngiliz ekonomi dergisi The Economist de Alman ekonomisine ilişkin dikkat çekici bir ifade kullandı.

Derginin kapağında Almanya, ‘Avrupa’nın hasta adamı’ olarak nitelendirildi.

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