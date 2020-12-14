  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kültür - Sanat Osmanlı’ya ait en eski eserin sahibi! Mihal Gazi’ye ziyaretçi ilgisi
Kültür - Sanat

Osmanlı’ya ait en eski eserin sahibi! Mihal Gazi’ye ziyaretçi ilgisi

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB) yapılan envanter güncelleme çalışmalarında “Osmanlı Devleti’ne ait en eski eser” olarak kayıt altına alındığı açıklanan Mihal Gazi’nin, Bilecik’in İnhisar ilçesindeki türbesi ziyaretçilerden ilgi görüyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-14 11:02:00 -
Osmanlı’ya ait en eski eserin sahibi! Mihal Gazi’ye ziyaretçi ilgisi

Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığında sergilenen kılıcın sahibi Mihal Gazi’nin türbesi, yeni tamamlanan çevre düzenlemesi ve yeşil renkteki ışıklandırmasıyla da dikkati çekiyor. İnhisar Kaymakamı Ali Açıkgöz, Müslüman olarak “Abdullah” adını alan Mihal Gazi’nin, Osman Gazi’nin yakın dostlarından olduğunu belirterek, “Bugüne kadar en eski Osmanlı eseri olarak Osman Gazi’ye ait bir miğferin bulunduğunu biliyorduk. Yeni envanter çalışmalarında en eski eserin Abdullah Mihal Gazi’ye ait bir kılıç olduğu ortaya çıktı ve tüm Türkiye’ye Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyuruldu. Bu bizim için çok önemli bir gelişme” diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Teksas ABD’den ayrılabilir
Dünya

Teksas ABD’den ayrılabilir

California’dan sonra ABD’nin en kalabalık, Alaska'dan sonra ise en geniş topraklara sahip ikinci eyaleti olan Texas, ABD'den ayrılabilir...
İranlı vekilden Tahran’ı sallayan sözler: Erdoğan yanlış adres
Dünya

İranlı vekilden Tahran’ı sallayan sözler: Erdoğan yanlış adres

İran Meclisi Tebriz Milletvekili Ahmed Ali Rıza Beygi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gösterilen tepkinin yanlış olduğunu söyledi...
Fransız Büyükelçi, İran Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
Dünya

Fransız Büyükelçi, İran Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Fransa'nın İranlı muhalif gazeteci Ruhullah Zem'in idam edilmesini kınamasının ardından Fransa'nın Tahran Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına ..
Satılık 2011 model Volvo XC90
Satılık 2011 model Volvo XC90

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay