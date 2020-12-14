Osmanlı’ya ait en eski eserin sahibi! Mihal Gazi’ye ziyaretçi ilgisi

Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığında sergilenen kılıcın sahibi Mihal Gazi’nin türbesi, yeni tamamlanan çevre düzenlemesi ve yeşil renkteki ışıklandırmasıyla da dikkati çekiyor. İnhisar Kaymakamı Ali Açıkgöz, Müslüman olarak “Abdullah” adını alan Mihal Gazi’nin, Osman Gazi’nin yakın dostlarından olduğunu belirterek, “Bugüne kadar en eski Osmanlı eseri olarak Osman Gazi’ye ait bir miğferin bulunduğunu biliyorduk. Yeni envanter çalışmalarında en eski eserin Abdullah Mihal Gazi’ye ait bir kılıç olduğu ortaya çıktı ve tüm Türkiye’ye Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyuruldu. Bu bizim için çok önemli bir gelişme” diye konuştu.