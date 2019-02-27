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Osmanlıspor’un gözü Süper Lig’de

Denizlispor’un 14 haftalık yenilmezlik unvanına hafta sonu 2-0’lık galibiyetle son veren Osmanlıspor, Spor Toto 1.

27 Şubat 2019 Çarşamba 18:00
Osmanlıspor’un gözü Süper Lig’de

Denizlispor’un 14 haftalık yenilmezlik unvanına hafta sonu 2-0’lık galibiyetle son veren Osmanlıspor, Spor Toto 1. Lig’de 12 haftadır yenilmiyor. Ankara ekibi, son 12 haftada 11 galibiyet ve 1 beraberlik alarak Gençlerbirliği ve Denizlispor’la birlikte 47 puanla zirveye ortak oldu.


Osmanlıspor Tesisleri’nde basın mensuplarıyla bir araya gelen Osman Özköylü ligdeki durumla ilgili basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.


Geçtiğimiz hafta deplasmanda oynadıkları Denizlispor galibiyetiyle ilgili konuşmaya başlayan Osmanlıspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, “Önemli bir maçtı. Karşımızda ligin lideri vardı. 14 haftalık yenilmezlik serilerini bozduk. Hem iyi futbol oynayan hem iyi sonuçlar alan ligin zirvesine yerleşmiş bir takıma karşı kendi seyircisi önünde alınan önemli bir galibiyetti. Maçın öncesinde Denizlispor favori olarak görülüyordu. Bizim en büyük avantajımız, benim sezon başında Denizlispor’da olmam ve oyuncuları iyi tanıyor olmamdı. Maçla ilgili yapmış olduğumuz planlamanın, kurgunun saha içindeki oyuncularımın mükemmel şekilde uygulamasından dolayı bizim adımıza başarılı bir maç geçti. Ligin hücum hattı en iyi olan en çok gol atan takımına karşı dengeli bir oyun ortaya koyduk. Maç içinde Burak Çalık’ın pozisyonu ve son dakikalarda direkten dönen pozisyon haricinde rakibimize pozisyon vermedik. Bu anlamda oyuncularım ne planladıysak onu iyi uyguladılar. Rakibin iyi oyuncularını saha içinde oynatmamaya çalışarak 2 golle galip geldik. Son dakikada direkten dönen topta gerçekten şanslıydık, orada bize Allah yardım etti. Dönen topun gol olması 3 puanın yanı sıra ikili averaj konusunda da bize faydası oldu. Artık o maç geride kaldı. Bize büyük bir mutluluk ve öz güven verdi Denizli galibiyeti” ifadelerini kullandı.



"Alınan sonuçlar takımın motivasyonunu yükseltti"


Art arda alınan galibiyetlerin takıma ve teknik heyete motivasyon sağladığını belirten Özköylü, “Açık söylemek gerekirse böyle bir sonucu biz de beklemiyorduk. Ben ilk geldiğim toplantıda bu takımın ligdeki yeri 1. sırayla 6. sıra arasında olacağını söyledim. Öncelikli hedefimiz, üst lige çıkmak adına Plaf-Off oynamak olacaktı. Gerçekten çok çalıştık. Oyuncularımın yardımları çok oldu. Daha önce hem Osmanlıspor’da hem başka takımlarda birlikte çalıştığım oyuncu sayısının fazlalığı, onların bizim ne istediğimizi iyi bilmesi bize çok büyük yardımı oldu. Alınan sonuçlar takımın motivasyonunu yükseltti. Sezon başı başlangıcında sorunlar yaşamış ve bu sorunlarla mücadele ederken ligde de kötü gidişat yaşayan bir takımdı Osmanlıspor, biz gelir gelmez bu soruları çözdük. Zaten potansiyeli olan bir takımdı, oyuncuların konsantrasyonlarını direkt olarak saha içine vermelerini sağladık. Bununla beraber antrenman sistemimizi takımımıza entegre etmeye çalıştık. Bu süreçte oyuncularımın isteği coşkusu bizim adımıza çok önemliydi. Biz doğru şekilde çalıştığımız sürece her oyuncumuz yıldız. Biz takım olarak hareket eden iyi bir takımız. Bunun sonucunu da ligde aldığımız puanlarla gösteriyoruz” şeklinde konuştu.



"Karcemarskas bu ligin çok üzerinde bir kaleci"


Osmanlıspor’da sezona iyi başlayamayan fakat Osman Özköylü’nün takımın başına gelmesiyle başarının en büyük mimarlarından olan 35 yaşındaki kaleci Karcemarskas hakkında da konuşan Özköylü, “Karcemarskas, bu ligin çok üzerinde bir kaleci. Biz geldiğimizde hiç oynamamıştı. Gerek kulüple gerekse bizden önceki teknik ekiple sorunlar yaşamıştı. Sakatlık problemi yaşıyordu ve motivasyon sorunları vardı. Kulübe geldiğimde ilk konuştuğum oyuncuydu. Ona çok ihtiyacım olduğunu söyledim. Kulübün de Karcemarskas’a ihtiyacı var. Biz onunla doğru bir ilişki yaşadık. O benim ne istediğimi çok iyi anladı ben de onun ne hissettiğini iyi anladım. Karcemarskas, hem bize hem takıma çok önemli bir katkı sağladı. Savunmadaki oyuncularımızın hepsinin tecrübeli olması bizim adımıza çok çok önemli. Sahada rakiplere fazla fırsat vermeme konusunda bu durumun önemi yüksek. Mümkün olduğu kadar topun kalemize gelmemesini sağlıyoruz. Gelen toplarda da kalecimizin performansı bizi mutlu ediyor” dedi.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 18:00
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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