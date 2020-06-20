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Spor

Osmanlıspor'dan Akhisarspor'a "geçmiş olsun" mesajı

Yeniakit Publisher
2020-06-20 17:14:25 -
Osmanlıspor'dan Akhisarspor'a "geçmiş olsun" mesajı

ANKARA (AA) - Osmanlıspor Kulübü, teknik direktörü Yılmaz Vural, 3 futbolcusu, 1 antrenörü ile 7 kulüp çalışanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Akhisarspor için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Başkent temsilcisinin Twitter hesabından paylaşılan mesajda, "Akhisarspor camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletir, Covid-19 testi pozitif çıkan teknik ekibinizden 2 kişiye, 3 futbolcunuza ve 7 personelinize en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ederiz." denildi.

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