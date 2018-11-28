Osmanlıspor, Ümraniyespor maçı hazırlıklarına başladı

ANKARA (AA) - Osmanlıspor, Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında 2 Aralık Pazar günü deplasmanda Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Antrenmana salonda kuvvet çalışması yaparak başlayan mor-sarılılar, daha sonra sahaya geçti.

Ligde 13. haftadaki Tetiş Yapı Elazığspor maçında uzun süre forma giyen oyuncular, koşuyla günü tamamladı.

Diğer futbolcular ise ısınma koşusunun ardından koordinasyon çalışması ve dar alanda çift kale maç yaptı.

İdmana, ameliyat edilen kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan ile soğuk algınlığı bulunan futbolcular Furkan Özçal, Beykan Şimşek, Caner Arıcı ve Mertan Caner Öztürk katılmadı.