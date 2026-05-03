Sefil Bilo’dan mide bulandırıcı Hezeyanlar "Dua yerine rakı içilsin" Selma Savcı yazdı

Yazısında İlyas Salman’ın "Çiçek Abbas" ve "Sefil Bilo" gibi karakterlerle hafızalara kazındığını hatırlatan Selma Savcı, oyuncunun bugün geldiği noktada sergilediği tavırların, canlandırdığı karakterlerin ötesinde bir "hezeyan" olduğunu belirtti. Savcı, 77 yaşına giren Salman’ın alkışlanma ve takdir edilme duygusuyla hareket ederek ateistliğini ve inançsızlığını her fırsatta insanların gözüne soktuğunu savundu.

Tartışmalı vasiyet: "Cenazemde sazlı sözlü eğlence olsun"

İlyas Salman’ın vasiyetine dair sarf ettiği, "Ne camiye ne cemevine götürsünler cenazemi... Rakılarını, şaraplarını içsinler, dua istemiyorum, sazlı sözlü istiyorum" ifadelerini köşesine taşıyan Savcı, bu sözlerin genç zihinler için tehlikeli olduğunu vurguladı. Yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Bir ayağı çukurdayken bile kendi ritüellerini empoze etmek isteyen, İslamiyet’in en önemli cenaze işlemlerini ajite ederek buradan nemalanmaya çalışan bir anlayışla karşı karşıyayız. Bu, toplumsal değerlere yönelik büyük bir saygısızlıktır."

Siyasi duruşu ve sanat anlayışına eleştiri

Savcı, Salman’ın sadece dini konularda değil, siyasi alanda da Canan Kaftancıoğlu ve Ekrem İmamoğlu gibi isimlere verdiği destekle safını belli ettiğini belirtti. Sanatın karakteri ve adalet hislerini yüceltmesi gerektiğini ifade eden yazar, İrlandalı yazar George Bernard Shaw’ın sanat tanımına atıfta bulunarak Salman’ın mevcut tavırlarının bu yücelikle bağdaşmadığını ifade etti.

Selma Savcı, yazısını "Bu tarz rezil anlayışları giderayak insanlara aşılamayı marifet sayanlar, bu milletin derin hafızasında yer bulamayacaklar" diyerek noktaladı.

