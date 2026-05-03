Iğdır'dan Etiyopya'ya uçtu! 688 gün sonra Aras Kuş Cenneti'ne döndü

Iğdır'da uydu vericisiyle takip edilen saz delicesi, kıtalar arası göç yolculuğunda 688 gün sonra Aras Kuş Cenneti'ne döndü.

KuzeyDoğa Derneğince, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün izniyle, Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Yukarı Çıyrıklı köyündeki Aras Kuş Cenneti'nde yürütülen kuş araştırma çalışmaları devam ediyor.

Yaklaşık 20 yıldır burada oluşturulan Aras Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezi'ndeki ağlara takılan kuşlara, halka ve uydu vericisi takılarak dünya kuş bilimi için önemli veriler elde ediliyor.

Dünyanın kuzeyi ile güneyi arasında göç eden kuşların rotası üzerinde bulunan Iğdır'daki merkezde, birçok önemli türü de uydu vericileriyle anlık olarak izlenip bilgiler kayda alınıyor.

Bu kapsamda 13 Haziran 2024'te ağlara takıldıktan sonra kanadına uydu vericisi takılarak doğal ortamına salınan saz delicesi (Circus aeruginosus), 688 gün sonra tekrar bölgeye geldi.

Burada bilimsel çalışma yürüten gönüllülerin fotoğraf karesine şans eseri yansıyan delicenin kanatlarındaki uydu vericisi dikkati çekti. Bilim insanlarının araştırması sonucu bu kuşun 688 gün önce burada halkalandığı ve doğal ortamına salındığı belirlendi.

688 GÜNDE 2'ŞER KEZ GÜNEY VE KUZEYE GÖÇ ETTİ

Uçuşunda 30 bin 584 kilometre kateden kuş, 688 gün içinde iki kez güneye, iki kez de kuzeye göç etti.

Yolculuğu esnasında delice, Türkiye'nin yanı sıra İran, Irak, Suriye, Suudi Arabistan, Eritre, Etiyopya ve Kenya'da bulundu.

Bu yolculuğu esnasında en yüksek rakımlı uçuşunu 4 bin 8 metreyle Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da gerçekleştiren delice, yazı Iğdır'da geçirdikten sonra yeniden güneye doğru göçe başlayacak.

Aras Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezi İstasyon Sorumlusu Gül Tutar, saz delicesinin yaklaşık 430 gram ağırlığında olan yetişkin erkek birey olduğunu söyledi.

Tutar, "Daha önce üzerine yerleştirilen 10 gram ağırlığındaki bir verici sayesinde (kuş) düzenli olarak takip ediliyordu. Uydu verileri sayesinde bireyin göç rotası detaylı bir şekilde izlenebildi." ifadelerini kullandı.

Kuşun yaklaşık 2 yıl içerisinde 30 bin kilometreyi aşkın mesafe katettiğini anlatan Tutar, "Bu göç yolculuğunu dört kez tekrarladı. Türkiye'den başlayarak geniş bir coğrafyada hareket ettiği belirlendi. Üreme bölgesi olan Aras Nehri çevresine de yine üreme için geri döndüğünü düşünüyoruz. Tabii doğrudan gözlemlemek de çok heyecan verici bir an oldu." diye konuştu.