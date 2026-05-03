Kung fu modunu açan Çinli robot festivali birbirine kattı! Uçan tekme atıp insanlara saldırdı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Çin’de düzenlenen bir festivalde dansçılarla birlikte sahne alması planlanan insansı robot H2, teknik bir sorun nedeniyle kontrolden çıkarak çevresindeki insanlarda saldırdı. Normalde dans ederek Kung fu figürleri sergilemesi beklenen robotun saldırgan modu açıp insanlara uçan tekme atmaya başlaması üzerine dansçılar kaçacak yer aradı.

Çin’in başkenti Pekin’de düzenlenen bir festivalde, izleyicileri etkilemesi planlanan 180 cm boyunda ve 70 kilo ağırlığındaki insansı robotun gösterisi korku dolu anlara sahne oldu. Unitree Robotics tarafından geliştirilen H2 adlı robot, dansçılarla uyum içinde hareket etmek yerine teknik bir arıza nedeniyle düzensiz ve saldırgan davranışlar sergilemeye başladı.

DANS YERİNE SAVAŞ MODUNDA ÇALIŞTI

Yüksek çevikliği, akıcı hareketleri ve mükemmel dengesiyle insansı robot teknolojisindeki son aşamayı temsil eden H2 adlı robot, Pekin’in merkez parklarından birinde düzenlenen şenlikler sırasında, kung fu figürlerini sergileyerek dansçılara eşlik edecekti. Ancak cihaz, henüz belirlenemeyen bir arıza sonucu saldırgan moda geçip kollarını ve bacaklarını sert bir şekilde savurmaya başladı. Görgü tanıkları, robotun dans etmek yerine çevresindeki dansçılara savaş açtığını ve izleyiciler arasında da büyük bir panik yaşandığını aktardı. Robotun uçan tekme atarak agresif hareketleri ve kontrolden çıkması üzerine organizatörler ve teknik ekip hızla müdahalede bulundu. Olayın ardından herhangi bir yaralanma bildirilmezken, organizatörler gösteriyi durdurmak zorunda kaldı.

