Kilo vermek isteyenler, resmen sıfırlıyor: Sandaloz sakızının faydaları ve zararları! Etkilerini okuyan şaşıracak

Rengi açık sarı olarak adlandırılsa da beyazımtırak bir tondadır. Üzerinde tuzlumsu bir tabaka mevcuttur. Görünüşü ilk etapta limon tuzuna benzer. Farklı şekillerde tüketilerek tüm dünyada gün geçtikçe ilgi görmektedir. Sandaloz Sakızı Zararları Nelerdir? Aslında sandaloz sakızı orijinal haliyle tüketildiğinde herhangi bir zararı yoktur. Tamamen doğaldır. Her şeyde olduğu gibi çok fazla tüketmemek gerekmektedir. Özellikle kişilerin özel durumlarından dolayı sandaloz sakızı zararları ortaya çıkabilmektedir. Bu yüzden aşırı tüketmemeli, alerjen maddelerle kullanmamalı ve fabrikasyon olanlardan uzak durmalısınız. Sindirim sistemi ve mide rahatsızlığına sebep olabilmektedir. Tek seferde fazla miktar tüketseniz de sorun olmayabilir. Ancak uzun süre tüketirseniz sindirim sisteminize ve midenize zarar verebilmektedir. Klasik sakızlar eksine uzun süre çiğneyemezsiniz. Bir süre sonra yutmalısınız. Eğer yutmakta zorlanırsanız biraz ılık su ile kullanabilirsiniz. Kan şekerinizi düşürebilmektedir. Kilo vermek için kullanacaksanız diğer tükettiğiniz ek ürünlere dikkat etmelisiniz. Eğer sakızın sebep olduğu tokluğa aldanır ve uzun süre yemek tüketmezseniz kan basıncınız ve tansiyonunuz etkilenebilmektedir. Çene yapısına zarar verebilmektedir. Tıpkı diğer çiğnenen ürünlerde olduğu gibi uzun süre çiğnemeniz çene yapınıza zarar verebilmektedir. Özellikle de uzun süre aynı tarafla çiğnerseniz yüz simetrinizde sorun yaşayabilirsiniz. Kötü nefes kokusuna yol açabilmektedir. Uzun süre çiğnediğiniz taktirde mide ve bağırsak enzimleriniz artar. Uzun süreli çiğneme dolayısıyla nefesiniz kötü kokmaya başlayabilmektedir. Çocuklarda kullanılmamalıdır ve ergenlik döneminde aşırı kullanımdan kaçınılmalıdır. Eğer metabolizmanızı hızlandırmak ve sağlıklı şekilde kilo vermek isterseniz; aklınızın bir köşesinde, sandaloz sakızına da yer verebilirsiniz. Kilo vermek için kullanırsanız doktorunuza danışmanızda fayda vardır. Hamilelikte kullanımı tavsiye edilmemektedir. İştah kapatıcı olduğu için bebeğe zararlı olabilmektedir. Hamilelik sonrası kilo vermek isteyenler düzenli spor yaparak bu reçineden faydalanabilirler. Söz konusu reçine, tamamen doğal haliyle tüketilmelidir. Fakat fabrikasyon ürünler de piyasada bulunmaktadır. Bunların raf ömrünü arttırmak ve tatlandırmak için çeşitli kimyasallar eklenebiliyor. Bu maddeler kalp damar rahatsızlıkları başta olmak üzere çeşitli rahatsızlıklara yol açabiliyorlar. Bu da fayda yerine zarar vermesine yol açıyor. Doğru kullanımda herhangi bir zarar vermediği gibi pek çok fayda sağlıyor. Sandaloz sakızı faydaları şöyle sıralanabilir; Ağrı dindirici özelliği vardır. Baş ağrısını, kas ağrısını ilaç kullanmadan atlatabilirsiniz. Kan akışının hızlanmasını sağlamakta, bu da ağrının hafiflemesine vesile olmaktadır. Başınız ağrıdığında, yorgun olduğunuzda ya da bedeninizdeki ağrıdan kurtulmak istediğinizde reçineyi kullanabilirsiniz. Yağ yakımını hızlandırmaktadır. Bu yüzden tüm dünyada diyet programlarının en çok tercih edilenleri arasında yer alır. Kilo vermek için yağ yakımının başlamasını sağlar. Metabolizmanız hızlanır ve sağlıklı şekilde kilo verebilirsiniz. Tansiyonu dengelemektedir. Tansiyon yüksekliği çeşitli rahatsızlıkları beraberinde taşır. Eğer tansiyonunuz yükseldi ise bu reçineyi çiğneyerek doğal yollarla tansiyonunuzu düşürebilirsiniz. Damarlarınızı gevşetir ve yükselen tansiyonunuz düşer. Fakat tansiyon ilacı kullanıyorsanız önce doktorunuza danışmanızda fayda vardır. Kilo verebilmek için bağırsaklar aktif olmalıdır. Üstelik yalnızca kilo vermek için değil. Vücudun genel fonksiyonlarını yerine getirmesi için de bağırsakların doğru şekilde çalışması gerekmektedir. Reçine, bağırsakları uyaran madde içerir. Kabızlık gibi sorunların ortadan kalkmasına, bağırsakların temizlenmesine yardımcı olur. Bu, beraberinde mide yanması, şişkinlik gibi durumlardan kurtulmanızı sağlar. Yemeklerden sonra tüketerek bütün bu faydalarını gözlemleyebilirsiniz. Reçinenin içerisindeki mineral ve vitaminler, tokluk hissi verir. Bu yüzden zayıflamak isteyenler fazlaca tercih eder. Hem beyni hem mideyi uyararak kişinin daha geç acıkmasına sebep olur. Gün içinde daha az yemek yemeye ve dolayısıyla kilo vermeye yardımcı olur. Reçine çiğnendiğinde ağız ve diş sağlığınızı korur. Ağız içinde oluşan tükürükler sayesinde diş sağlığınız korunmaktadır. Çürük ve iltihap oluşumu önlenmektedir. Ağız içindeki kötü koku oluşumunun önüne geçilmektedir. Ağız yoluyla bulaşan hastalıklardan uzak kalmak için ideal seviyede reçineyi tüketebilirsiniz. Nasıl Kullanılır? Faydaları ve zararlarını detaylıca inceledik. Peki, sandaloz sakızı nasıl kullanılır? Satın aldığınızda kırık parçalar halinde olacaktır. Dilerseniz bir havan içerisinde ezip toz haline getirebilirsiniz. Dilerseniz de bir bardak suya bir yemek kaşığı elma sirkesi ile birlikte ekleyerek içebilirsiniz. Fakat burada kullanacağınız sirkeye çok dikkat etmelisiniz. Asit değeri çok fazla ya da kullanım tarihi geçmiş sirkeleri kullanmamalısınız. İkinci olarak doğrudan ağzınıza atıp çiğneyebilirsiniz. Dişlerinize zarar vermeyecek ve yumuşayacaktır 20 dakika kadar çiğnedikten sonra yutabilirsiniz. Yutmakta zorlanırsanız su içebilirsiniz. Günde iki kez kullanmanız yeterlidir.