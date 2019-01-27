0553 313 94 23

Osmanlıspor seriye bağladı

- Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında Giresunspor'u 2-0 yenen Osmanlıspor, üst üste 6. maçını kazandı- Başkent temsilcisi, Osman Özköylü yönetiminde çıktığı 8 maçta 7 galibiyet ve bir beraberlik aldı

27 Ocak 2019 Pazar 19:12
Osmanlıspor seriye bağladı


ANKARA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında deplasmanda Giresunspor'u 2-0 mağlup eden Osmanlıspor, galibiyet serisini 6 maça çıkardı.

Başkent temsilcisi, 19. hafta mücadelesinde Giresunspor'a konuk oldu.

Sinan Kurt ve Ayuk'un golleriyle rakibini 2-0 yenen Osmanlıspor, üst üste 6. maçından galibiyetle ayrıldı. Mor-sarılı ekip, yenilmezlik serisini de 8 maça çıkardı.

Başkent ekibi, teknik direktörlük görevine Osman Özköylü geldikten sonra oynadığı 8 maçta 7 galibiyet ve bir beraberlik alarak 22 puan topladı.

Özköylü yönetimindeki ilk maçta İstanbulspor'u 1-0 yenen Osmanlıspor, ardından Bolu'da Tetiş Yapı Elazığspor ile 1-1 berabere kaldı.

Osmanlıspor, daha sonra sırasıyla Ümraniyespor'u 1-0, Afjet Afyonspor'u 3-2, Altay'ı 1-0, Adanaspor ve Boluspor'u 3-1, Giresunspor'u da 2-0 mağlup etti.

Özköylü ile yenilgi yüzü görmeyen mor-sarılılar, Giresunspor galibiyetiyle puanını 35'e yükseltti.

Spor Toto Süper Lig'e yeniden yükselmeyi hedefleyen Osmanlıspor, maç fazlasıyla üçüncü sırada yer alıyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Ocak 2019 Pazar 19:12
  1. Futbol
  2. Giresunspor
  3. Osmanlıspor
  4. Spor Toto 1. Lig
  5. SÜPERLİG

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'da
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'da
    2. Yılmaz Özdil'e başörtüsü düşmanı Işıl..
    3. Şart koştular: ABD çekilirse masaya..
    4. Hentbol: Toplu sonuç
    5. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
    6. Etiyopya kökenli Suudi milyarder..
    7. Milli Tarım'da büyük başarı! Topraksız..
    8. Pakistan, Mezar-ı Şerif'teki..
    9. İnovasyonda Kadın 4. Girişimcilik..
    10. Maçın ardından
    11. Düzce'de trafik kazası
    12. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
    13. Türkiye'den dev adım! SİHA'dan büyük..
    14. Arsenal'da Sokratis bir ay forma..
    15. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    16. Gündemi sarsan iddia! 'Abdullah Gül ve..
    17. GÜNCELLEME 2 - Amasya'da maden..
    18. DÜZELTME - "Akıllı teknoloji..
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçenlerde bir..
    20. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    Buna tükürdüğünü yalamak derler! Rasim Ozan geri dönüyor
    Buna tükürdüğünü yalamak derler! Rasim Ozan geri dönüyor
    Kazım Karabekir'in torunundan 15 Temmuz ayıbı
    Kazım Karabekir'in torunundan 15 Temmuz ayıbı
    Maduro'ya destek mitinginde sürpriz isim! "Kardeşler" diye hitap etti
    Maduro'ya destek mitinginde sürpriz isim! "Kardeşler" diye hitap etti
    Türkiye'nin gururu 'BORA' için dev hamle!
    Türkiye'nin gururu 'BORA' için dev hamle!
    Rusya Venezuela'ya asker yolladı!
    Rusya Venezuela'ya asker yolladı!

    Günün Karikatürü

    27 Ocak 2019
    Görüntüleri yayınlandı! İşte S-70 İHA Avcı
    Görüntüleri yayınlandı! İşte S-70 İHA Avcı
    CHP'den yüz bulamayan Sarıgül'e 'Bize gel' daveti!
    CHP'den yüz bulamayan Sarıgül'e 'Bize gel' daveti!