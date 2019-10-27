Osmanlıspor Akhisarspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? TFF 1. Lig 9. hafta
TFF 1. Lig'de 9. hafta bugün ve yarın oynanacak 4 karşılaşmayla son bulacak. Cesar Grup Ümraniyespor'un maç fazlasıyla liderlik koltuğunda oturduğu ligde Osmanlıspor sahasında Akhisarspor'u konuk edecek. Futbolseverler karşılaşma öncesi maça dair yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Osmanlıspor Akhisarspor maçı ne zaman? Maç saat kaçta hangi kanalda? TFF 1. Lig'de son durum ne? TFF 1. Lig puan durumu nasıl şekillendi? İşte detaylar...
TFF 1. Lig'de 9. hafta bugün ve yarın oynanacak 4 karşılaşmayla son bulacak. Cesar Grup Ümraniyespor'un maç fazlasıyla liderlik koltuğunda oturduğu ligde Osmanlıspor sahasında Akhisarspor'u konuk edecek. Futbolseverler karşılaşma öncesi maça dair yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Osmanlıspor Akhisarspor maçı ne zaman? Maç saat kaçta hangi kanalda? TFF 1. Lig'de son durum ne? TFF 1. Lig puan durumu nasıl şekillendi? İşte detaylar...
Osmanlıspor Akhisarspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Osmanlıspor Akhisarspor maçı yarın saat 19.00'da başlayacak. Mücadele Bein Sports Max 1'den naklen yayınlanacak.
TFF 1. Lig 9. hafta fikstürü
TFF 1. Lig puan durumu