Osmanlıspor Akhisarspor maçı kaç kaç bitti?
TFF 1. Lig'de 9. haftanın kapanış maçında Osmanlıspor ile Akhisarspor karşı karşıya geldi. Peki, Osmanlıspor Akhisarspor maçı kaç kaç bitti?
TFF 1. Lig'de 9. hafta Osmanlıspor-Akhisarspor maçıyla noktalandı. İşte, Osmanlıspor Akhisarspor maçının detayları...
MAÇ SONUCU: 2-1
Mücadele iki ekibin karşılıklı ataklarıyla başladı.
Dakikalar 17'yi gösterdiğinde Mertan Caner ev sahibi ekibi öne geçirdi: 1-0
80. dakikada Mertan Caner hem kendisinin hem de takımının 2. golünü kaydetti: 2-0
90+5'te Hadzic konuk ekibin tek golünü kaydetti: 2-1
Karşılaşmada başka gol olmayınca sahadan 3 puanla ayrılan taraf Osmanlıspor oldu.