  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Osmanlıspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Yeniakit Publisher
2020-06-06 22:17:01 -
Osmanlıspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL (AA) - Osmanlıspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen ve 19 Haziran'da yeniden başlaması kararlaştırılan TFF 1. Lig'in 29. haftasında Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Mor-sarılı kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Ali Güneş yönetiminde, Batıkent Tesisleri'nde gerçekleştirilen günün ilk antrenmanında oyuncular, pas ve minyatür kalelere şut çalışması yaptı.

Futbolcular, akşam saatlerinde gerçekleştirilen ikinci idmanda ise istasyon çalışmasının ardından gruplar halinde interval koşusuna geçti.

Antrenmanın son bölümünde şut ve gol organizasyonları çalışan mor-sarılı ekip, açma-germe egzersizleriyle günü tamamladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı