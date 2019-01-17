Osmanlı'nın son dönemine ait fotoğraf arşivi açıldı

Pierre de Gigord’un 19. ve erken 20. yüzyıla ait fotoğrafları içeren koleksiyonunda önemli yapılar, kent ve doğa manzaraları, binlerce yıllık arkeolojik alanlar ve 100 yıl önceki gündelik yaşamdan kesitler görülüyor. Koleksiyondaki 165’ten fazla fotoğrafçının arasında Abdullah Frères, Gülmez Frères, Sébah & Joaillier, Guillaume Berggren, Pascal Sébah ve M. Iranian gibi isimlerin eserleri yer alıyor. Koleksiyonda Süleymaniye, Sultanahmet, Ortaköy, Ayasofya camileri, Topkapı ve Dolmabahçe sarayları, At Meydanı ve Dikilitaş, Valens Su Kemeri, Galata Kulesi gibi önemli yapılar yer alıyor. Koleksiyon esas olarak Osmanlı İmparatorluğu’nun başkenti İstanbul’a, kent hayatına odaklansa da Balkanlar gibi diğer coğrafi bölgeler ve imparatorluk içindeki Bursa ve İzmir gibi diğer şehir ve kasabalardan görüntülere de rastlanıyor. Sayıca az olmakla birlikte Yunanistan, Mısır, Kudüs fotoğrafları da dikkat çekiyor.

SabitFikir