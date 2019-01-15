Osmanlı'nın 'sirkencübîn' şerbeti derde deva

Elma sirkesi üzerine hemen her vesile ile bilgiler aktarıyoruz. Bu bilgilerin çok çok eski geçmişi olan birine bugün yer verelim. Osmanlı'nın "sirkencübîn" veya "sirkengübîn" tabiriyle elma sirkesi ve baldan oluşan şerbet, sadece bir şerbet değil elbette sağlığa büyük yararı var.

Elma sirkesi ve bal bugün de dünya çapında sağlık üzerindeki olumlu etkileri anlaşılıp çok yaygınlaşmıştır.

Elma sirkesini de balı da doğal ve işlenmemiş halde kullandığınızda sağlığa faydaları artar. Bu iki doğal ürün çeşitli tedavilerde ve bazı hastalıkların önlenmesinde çok etkilidir.

Bu iki ürünün bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve mikroorganizmaların neden olduğu çeşitli hastalıkları önlediği pek çok kez kanıtlanmıştır.

Ancak pek çok kişi bu iki malzemeyi birlikte kullanıp etkilerini artırarak sağlıkları için çok yararlı bir karışım hazırlayabileceklerini bilmiyor.

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İşlenmemiş bal ve organik elma sirkesi enfeksiyonları önlemek ve tedavi etmek de dahil olmak üzere hayat kaliteniz üzerinde kötü etkisi olan pek çok şeye iyi gelmektedir.

Bu iki maddeyi karıştırarak enflamasyona karşı güçlü bir tedavi, etkili bir antibiyotik, sağlıklı bir antioksidan elde edersiniz. Ayrıca, pek çok yaygın ve kronik hastalığa iyi gelmektedir.

Karışımın başlıca yararları:

Eklem ağrılarını önler ve tedavi eder. Bu yüzden artriti olan kişilere önerilir.

Mide yanması ve karın ağrısına karşı etkili bir toniktir.

Sindirime iyi gelir, bağırsak hareketlerini dengeler ve kabızlıkla savaşır.

Kolesterol seviyelerini dengeler, yüksek tansiyonu önler.

Kilo vermeye yardımcı olur.

Boğaz ağrısı ve solunum yolu problemleri için en etkili tedavilerden birisidir.

Enerji verir.

Serbest radikallerle savaşma özelliği sayesinde cildinize iyi gelir.

Ağız kokusunu yok eder.

Enflamasyonu azaltır.

"Modern yaşam" hastalığına karşı

Günümüzün "modern yaşam tarzı" bedeninizin sürekli strese ve fazla miktarda yağ ve şeker içeren yiyeceklerden dolayı yüksek asiditeye maruz kalmasına sebep oluyor. Yani resmen artık "hastalık" kategorisinde!..

Bu "modern yaşam tarzı" bedeninizin pH dengesini bozup, mide yanmasına sebep olur. Ayrıca çeşitli enfeksiyon ve hastalıklara zemin hazırlar.

"Sirkencübîn"i sabah kahvaltıdan ve herhangi bir fiziksel aktivite yapmadan önce içmelisiniz. Böylece hem pH dengenizi düzenler hem de daha enerjik olmanızı sağlar.

Bu ana etkisi sayesinde bal ve elma sirkesi karışımı bedeninizin kendisini koruma becerisini arttıran en iyi alternatif tedavilerden birisidir.

Nasıl hazırlanır

Tarifi uygulamaya başlamadan önce kullandığınız malzemelerin işlenmemiş ve %100 organik olduğundan emin olun. Piyasadaki pek çok ürünün içerisinde katkı maddeleri vardır ve bu maddeler kullandığınız ürünlerin şifalı etkilerinin azalmasına sebep olur.

İşlenmiş veya organik olmayan elma sirkesi ve bal kullanırsanız bu karışımın etkisi daha az olacaktır çünkü kullandığınız malzemelerin besin değeri düşüktür.

1 tatlı kaşığı işlenmemiş bal

1 tatlı kaşığı elma sirkesi

1 bardak su

Elma sirkesi ve balı bir bardak ılık su içerisinde, tamamen çözülene kadar iyicene karıştırın. Hepsi bu..

Şerbetin etkisini iyice artırmak istiyorsanız, kahvaltıdan yaklaşık 20 dakika önce aç karınla içmelisiniz.

Ayrıca şerbeti kendi ihtiyaç ve tercihlerinize göre, gün içerisinde de içebilirsiniz.

Gelelim uyarılara

Şerbeti günde 3 bardaktan fazla içmemeye özen gösterin, aksi taktirde bu sağlığınız için zararlı olabilir.

Her gün içecekseniz, özellikle hanımlar, yüksek miktarda elma sirkesi tüketiminin potasyum seviyelerinde azalmaya ve kemik yoğunluğu kaybına sebep olduğunu unutmayın.

İfrat ve tefritten sakınma binlerce yılın tecrübesinden süzülüp gelen bir öğüttür.

Bu yüzden yukarıdaki uyarılarımıza dikkat edip, bu tarz yan etkiler görürseniz kullanmayı anında bırakmalısınız.

Elma sirkesi idrar söktürücüler, laksatifler, şeker hastalığı ve kalp hastalığı ilaçlarının etkilerinde değişikliklere sebep olabilir. Bu tarz ilaçlar kullanıyorsanız, bu tedaviye başlamadan önce mutlaka doktorunuza danışın.

Saçlarınızın da elma sirkesine ihtiyacı var

Saçlarınız mat ve cansız mı? Parlaklığını geri kazanın!

Kepek mi yapıyor? Önleyin.

Çok mu dökülüyor? Dökülmesini azaltın..

Sirkedeki vitaminler ve mineraller, masraflı ve üstelik birtakım zehirli zehirsiz mahiyetlerini bilmediğiniz kimyasallarla dolu kozmetik ürünlere çok para harcamadan saçlarınızın doğal güzelliğini geri getirmek için harikadır.

Bunu düzenli olarak kullanmak elektriklenmeyi önler, kepek ve aşırı saç dökülmesi gibi problemleri önlemeye yardımcı olur.

Malzemeler

2 yemek kaşığı elma sirkesi

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Yarım bardak su

Hazırlanışı

Bütün malzemeleri bir sprey şişeye koyun ve iyice karışana kadar sallayın. Bitti. Şimdi elinizde harika bir saç kremi var.

Bu karışımı saçlarınızın köklerinden uçlarına uygulayın.

20 dakika bekletip durulayın.