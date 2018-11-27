Osmanlı'nın emaneti alevlere teslim oldu! Milyar dolarlık altın eridi

AA muhabirine konuşan Kerkük Kayseri Çarşısı Kuyumcular Birliği Başkanı Hakkı İsmail, ''Çarşıda çıkan yangında 1 milyar dolarlık altın eridi.'' dedi.

5 ton altın bulunuyordu

Asırlık kuyumcu dükkanlarında yangının etkisiyle eriyen altınların enkaz altından toplanmaya çalışıldığını aktaran İsmail, ''Çarşıdaki 67 kuyumcu dükkanında yaklaşık 5 ton altın ve değerli eşyalar bulunuyordu. Saatlerce süren yangının etkisiyle eriyen altınlar heba oldu.'' diye konuştu.

İsmail, yangında sadece altın değil yaklaşık 200 bin dolar değerinde gümüşün de eridiğini belirterek, "Yüzlerce ailenin ekmek kapısı olan iş yerleri yok oldu. Yangının çıkma nedeninin mutlaka ortaya çıkarılmasını istiyoruz.'' şeklinde konuştu.

Türkmenlerin yoğunlukla yaşadığı Kerkük kent merkezinde bulunan ve Osmanlı döneminde inşa edilen tarihi Kayseri Çarşısı'nda dün gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıkmıştı. Kerkük İtfaiye Müdürlüğü Basın Sorumlusu Kays Kerküklü, daha önce açıklamada, çarşıda bulunan 400'ün üzerindeki iş yerinin kullanılamaz hale geldiğini söylemişti.