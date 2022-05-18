Osmanlı şerbetlerinden reyhan şerbeti tarifi! Evde reyhan şerbeti nasıl yapılır?

Reyhan şerbeti, geleneksel Anadolu mutfağının vazgeçilmez şerbetleri arasında yer alır. Serinlemek için elinizin altında bir içecek bulunsun istiyorsanız hem göze hem de damağa hitap eden reyhan şerbetini tercih edebilirsiniz.

Osmanlı Şerbetlerinden Reyhan Şerbeti Tarifi İçin Malzemeler

1 demet taze reyhan

1 litre sıcak su

1 su bardağı toz şeker

1 adet çubuk tarçın

3 adet karanfil

2 çay kaşığı limon tuzu

Osmanlı Şerbetlerinden Reyhan Şerbeti Tarifi Nasıl Yapılır?

Reyhan güzelce yıkanır ve karıştırma kabına alınır. Üzerine sıcak su toz şeker tarçın karanfil ve limon tuzu eklenerek karıştırılır. 30 dk bekletildikten sonra süzülür ve soğuk içilir.

Reyhan şerbetinin faydaları