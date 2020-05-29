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Aktüel

Osmanlı saraylarını süsleyen Maraş işi sim sırma tescillendi

Yeniakit Publisher
2020-05-29 16:06:37 -
Osmanlı saraylarını süsleyen Maraş işi sim sırma tescillendi

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Osmanlı padişahlarından Çelebi Mehmet'in eşi Emine Hatun ve Fatih Sultan Mehmet'in eşi Sitti Mükrime Hatun'un çeyizleri arasında da bulunan Maraş işi sim sırma, Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillendi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Maraş işi sim sırma nakışının tescili için gerçekleştirilen başvurunun sonuçlandığı belirtildi.

Başvurunun kabulünün ardından sim sırma için marka tescil belgesinin alındığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimizle özdeşleşen, Selçuklu döneminden bu yana şehrimizde varlığını sürdürün kültürel değerlerimizden nakışımız, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından şehrimiz adına onaylanmıştır. Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin kültürel değerlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz."


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