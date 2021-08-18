Osmanlı paşasının torunundan İslam'a saygısızlık!

ABD sevgisini her fırsatta gösteren Hasan Cemal Afganistan'ı içeren yazısında skandal ifadelerde bulundu.

Cemal, yazısının başlığında ayet-i kerîmeden bir alıntı yaparak, "Amerikan rüyası Afganistan'da paramparça oldu; şimdi sıra "İslam'ın ipine sarılarak" yola çıkanlarda..." gibi skandal bir ifade kullandı.

Yazıda ABD'nin başarısızlığına üzülen Cemal, "Afganistan bunca yıl sonra hala paramparça. Yine kapkaranlığın pençesinde... "İslam'ın ipine sarılarak" Afganistan'da barış ve istikrar yolunun açılacağını sananlar da, -tıpkı geçen 20 yılda savaşa 2 trilyon dolar gömen "Amerikan rüyası" gibi- fena halde hayal kuruyor." ifadelerini kullandı.

Cemal'in yazı başlığında kullandığı ayet

Hep birlikte Allah’ın ipine sımsıkı yapışın; bölünüp parçalanmayın. Allah’ın size olan nimetini hatırlayın. Hani siz birbirinize düşman idiniz de Allah gönüllerinizi birleştirdi ve O’nun nimeti sayesinde kardeş oldunuz. Siz bir ateş çukurunun tam kenarında iken oradan da sizi Allah kurtarmıştı. İşte Allah size âyetlerini böyle açıklıyor ki doğru yolu bulasınız.(Âl-i İmrân Suresi - 103 . Ayet / Diyanet tesfiri)

Amerikan beslemelerini seviyor

Hasan Cemal Kandil Dağı'na gidip PKK elebaşlarından Murat Karayılan’la tam 3 kez görüştü. Görüşmeleri de gazetelerde çarşaf çarşaf haber yapıldı. Bu görüşmelirin birinde Hasan Cemal eli kanlı PKK'lı teröristleri yerden izmarit topluyorlar diye övdüğü bile oldu.